توقيف 16 شخصاً في كردستان العراق إثر الاعتداء على فتاة خلال عرض دراجات نارية

أعلنت السبت الشرطة في إقليم كردستان في شمال العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، عن توقيف 16 شاباً على خلفية الاعتداء على فتاة خلال عرض دراجات نارية، في حادثة صوّرت وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقع هذا الاعتداء في إحدى ضواحي مدينة السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان. ويظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الشباب وهم يلاحقون فتاة كانت تجري مسرعةً، قبل أن يقوموا بالاعتداء عليها بالضرب وركلها باتجاه سيارة.

وأعلن المتحدث باسم شرطة السليمانية سركوت عمر أنه "منذ ليلة الأمس حتى الآن، اعتقلنا 16 متهماً لهم دور في أعمال الشغب والاعتداء على شابة"، مضيفاً أن الفتاة تبلغ 17 عاماً.

وأضاف أن ثلاثة ممن تمّ توقيفهم قاموا بتصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل.

وأكد في الوقت نفسه أن هناك فتيات شاركن في السابق في فعاليات مماثلة يقوم فيها سائقون باستعراض مهاراتهم في قيادة الدراجات النارية.

ويقدّم إقليم كردستان نفسه كصورة للحداثة والتسامح، لكنه ليس بمنأى من جرائم قتل النساء والعنف الأسري، في بلد لا يزال فيه المجتمع أبوياً إلى حدّ كبير.

وكانت السلطات قد أعلنت الثلاثاء أيضاً عن توقيف 7 أشخاص متهمين باختطاف شابة والاعتداء عليها جنسياً.

وفي حين تنتقد منظمات المجتمع المدني سجلّ إقليم كردستان في مجال حقوق الإنسان والحريات، نددت حكومة الإقليم السبت في بيان بهذه "الحوادث غير المقبولة"، مضيفةً أنها "تقف ضد جميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام والعنف ضد النساء" خصوصاً. ودعت إلى "اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم في أقرب وقت ممكن".