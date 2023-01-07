تمديد عقد ديشان مدرب فرنسا حتى 2026

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم السبت تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشان حتى يوليو تموز 2026.

وجاء في البيان "يسر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورئيسه نويل لوجريت الإعلان عن تمديد عقد ديدييه ديشان مدربا للمنتخب الفرنسي حتى يونيو 2026".

وكان عقد ديشان السابق يستمر حتى انتهاء منافسات كأس العالم 2022 في قطر، حيث خسرت فرنسا في المباراة النهائية أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وبقيادة ديشان، فازت فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا ودوري الأمم في 2021. كما وصلت فرنسا إلى نهائي بطولة أوروبا 2016.

وتحتل فرنسا حاليا المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) خلف البرازيل المتصدرة والأرجنتين صاحبة المركز الثاني.

وديشان هو رابع مدرب يقود منتخبا إلى نهائيين متتاليين بكأس العالم بعد فيتوريو بوتسو (إيطاليا) وكارلوس بيلاردو (الأرجنتين) وفرانتس بيكنباور (ألمانيا الغربية) وخسر الأخيران النهائي الثاني.

لكن بصمته الكبرى في إعادة توحيد منتخب فرنسا الذي كان ممزقا في السابق وسط صراعات وتصرفات بذيئة قبل أن يبني تشكيلة تعرف كيفية الذهاب بعيدا في البطولات.

وكان ديشان قائدا لجيل فرنسا الذهبي الفائز بكأس العالم 1998 وبطولة أوروبا 2000 والآن يقود جيلا ذهبيا آخر في العقد الأخير.

وقال الاتحاد الفرنسي إن المدرب المساعد جي ستيفان وفرانك رافيو مدرب حراس المرمى وسيريل موين مدرب الأحمال البدنية سيستمرون في مناصبهم مع المنتخب الوطني أيضا.