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مصر

شاهد: قمة ثلاثية بين الرئيس المصري والفلسطيني والعاهل الأردني في القاهرة

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال قمة ثلاثية في القاهرة، مصر.
الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال قمة ثلاثية في القاهرة، مصر.   -   حقوق النشر  AFP

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قمة ثلاثية الثلاثاء في القاهرة.

أكد القادة الثلاثة في البيان الختامي الذي صدر عن القمة، ضرورة "استمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل، والعادل، والدائم على أساس حل الدولتين".

تأتي هذه القمة بعد تشكيل حكومة ائتلافية إسرائيلية تعتبر الأكثر تطرفا وتهدف لضم جميع الأراضي الفلسطينية.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية استدعت السفير الإسرائيلي الثلاثاء وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية اعتراض شرطي إسرائيلي طريق سفير المملكة لدى تل أبيب خلال دخوله المسجد الأقصى.

واستضافت القاهرة قمة مماثلة في سبتمبر/ أيلول عام 2021.

المصادر الإضافية • وكالات