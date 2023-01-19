فيديو: اختفاء أثر الممثل جوليان ساندز في جبال كاليفورنيا

اختفى أثرالممثل البريطاني، جوليان ساندز المرشحة أفلامه لجائزة الـ"أوسكار"، أثناء نزهة كان يقوم بها في منطقة ثلجية بسلسلة جبال كاليفورنيا الأمريكية شديدة الوعورة.

وأفادت المتحدثة باسم عمدة مقاطعة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، غلوريا هويرتا، أن ساندز البالغ من العمر 65 عاماً، قد قفد أثره يوم الجمعة الماضي في جبل بالدي.

وكانت طواقم الإنقاذ أطلقت عمليات بحث مكثفة عن ساندز، بمشاركة عدد من الطائرات، في منطقة جب سانت غابريل، التي تبعد نحو 40 ميلاً شمال شرق وسط مدينة لوس أنجلس، لكنها اضطّرت إلى تعليق عمليات البحث الأرضي يوم السبت بسبب الأحوال الجوية السيئة والمخاوف من الانهيارات الجليدية، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن طواقم الإنقاذ الأرضية من استئناف عملها، حسب ما أوضحت هويرتا.

وأضافت المتحدثة باسم عمدة برناردينو أن طواقم الإنقاذ تواصل حالياً البحث باستخدام طائرات الهيلكوبتر وطائرات من دون طيار، مؤكدة على أن أعمال البحث الأرضي ستُستأنف حينما يصبح الوضع آمناً، في إشارة منها إلى مخاطر الانهيارات الجليدية.

ويجدر بالذكر أن الممثل العالمي جوليان ساندز كان لعب دور البطولة أمام الممثلة هيلينا بونهام كارتر في الفيلم الرومانسي البريطاني "غرفةٌ مطلّة" للمخرج جيمس إيفوري في العام 1985، كما لعب دور البطولة في فيلم "العرّاف" عام 1989، وفي فيلم "رهاب العناكب" عام 1990، وفي فيلم "ملاكمة هيلانا" عام 1993، وفي فيلم "إخلاء لاس فيغاس" عام 1995، وأفلام أخرى.