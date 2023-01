الدول الداعمة لأوكرانيا تعقد اجتماعا مهما في ألمانيا

تعهّدت الولايات المتحدة وثلاثة بلدان أوروبية الخميس تسليم كييف مزيدا من المساعدات العسكرية عشية اجتماع مهم للدول التي تساعد أوكرانيا عسكريا للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي.

ويجتمع الجمعة في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا وزراء دفاع الدول الغربية الرئيسية التي تقدم مساعدات لكييف، وفي مقدمهم الأميركي لويد أوستن، من أجل تنسيق مواصلة تقديم هذه المعونات العسكرية.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس أنه يتوقع "قرارات قوية" بشأن إمداد بلاده بمزيد من الأسلحة الغربية خلال اجتماع الحلفاء الجمعة.

Grateful to 🇱🇹 PM @IngridaSimonyte for a strong package of military aid: helicopters, anti-aircraft systems, ammunition. Appreciate that from the 1st day of the war, all my agreements with @GitanasNauseda, including those reached in Lviv on Jan 11, bring our common victory closer