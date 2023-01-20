الدول الداعمة لأوكرانيا تعقد اجتماعا مهما في ألمانيا

الدول الداعمة لأوكرانيا تعقد اجتماعا مهما في ألمانيامحادثة
تعقد الدول الداعمة لكييف عسكريًّا اجتماعًا في ألمانيا الجمعة قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّه يتوقّع أن تصدر عنه "قرارات قويّة" مثل إرسال مركبات مدرّعة ثقيلة لمساعدة بلاده في المعارك الحاسمة المقبلة مع روسيا.
وقبل ساعات قليلة من هذا الاجتماع الذي يُعقد في قاعدة رامشتاين الأميركيّة، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد والدنمارك عن شحنات جديدة كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأعلنت الولايات المتحدة مساء الخميس عن شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,5 مليار دولار تشمل خصوصًا مئات المركبات المدرّعة من أنواع مختلفة لكنّها لا تضمّ دبّابات ثقيلة من طراز أبرامز.
وتشمل الشريحة الجديدة 59 مركبة مصفّحة من طراز برادلي ستُضاف إلى 50 مركبة مدرّعة خفيفة من هذا النوع كان قد تم التعهّد بها في 6 كانون الثاني/يناير، فضلا عن 90 ناقلة جند مصفحة من طراز سترايكر "ستوفر لأوكرانيا لواءين مدرعين" حسبما قال البنتاغون في بيان.
كذلك، سيسلّم الجيش الأميركي أوكرانيا 53 مركبة مدرّعة مضادة للألغام (MRAP) و350 مركبة نقل همفي طراز M998.
وبهذه الشريحة الجديدة، يرتفع إجمالي المساعدات العسكريّة الأميركيّة لأوكرانيا إلى 26,7 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.
غير أنّ هذه الشريحة الجديدة لا تشمل أيّ دبّابات ثقيلة مثل دبّابة أبرامز التي لم تعلن الولايات المتحدة حتّى الآن استعدادها لتزويد كييف بها، مبرّرةً هذا الرفض بمسائل تتعلّق بالصيانة والتدريب.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 19.01.23 were approximately: pic.twitter.com/no02k7eN30— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) January 19, 2023
صحيفة: مدير المخابرات المركزية الأمريكية زار كييف مطلع الأسبوع سرا
نقلت صحيفة واشنطن بوست يوم الخميس عن مسؤول أمريكي ومصادر أخرى مطلعة قولهم إن وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) سافر سرا إلى كييف مطلع الأسبوع للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأضاف تقرير الصحيفة أن بيرنز أطلع زيلينسكي على توقعاته بشأن الخطط العسكرية الروسية المقبلة.
الولايات المتحدة ترسل مئات المدرعات والصواريخ إلى أوكرانيا
أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس أنها سترسل مئات المركبات المدرعة بالإضافة إلى صواريخ وقذائف مدفعية إلى أوكرانيا في إطار حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.5 مليار دولار.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الحزمة تشمل 59 من مركبات برادلي القتالية و90 ناقلة جنود مدرعة من طراز سترايكر و53 عربة مقاومة للألغام ومحمية من الكمائن و350 مركبة مدولبة متعددة المهام ذات قدرة تنقل عالية.
تأتي مركبات برادلي المدرجة في أحدث حزمة أمريكية بعد 50 أخرى أعلنت واشنطن عنها في وقت سابق من الشهر. وتلك المدرعة مزودة بمدفع قوي ويستخدمها الجيش الأمريكي لنقل القوات في ساحات القتال منذ منتصف الثمانينيات.
تعهدات غربية جديدة بمساعدة أوكرانيا عشية اجتماع رامشتاين
تعهّدت الولايات المتحدة وثلاثة بلدان أوروبية الخميس تسليم كييف مزيدا من المساعدات العسكرية عشية اجتماع مهم للدول التي تساعد أوكرانيا عسكريا للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي.
ويجتمع الجمعة في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا وزراء دفاع الدول الغربية الرئيسية التي تقدم مساعدات لكييف، وفي مقدمهم الأميركي لويد أوستن، من أجل تنسيق مواصلة تقديم هذه المعونات العسكرية.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس أنه يتوقع "قرارات قوية" بشأن إمداد بلاده بمزيد من الأسلحة الغربية خلال اجتماع الحلفاء الجمعة.
Grateful to 🇱🇹 PM @IngridaSimonyte for a strong package of military aid: helicopters, anti-aircraft systems, ammunition. Appreciate that from the 1st day of the war, all my agreements with @GitanasNauseda, including those reached in Lviv on Jan 11, bring our common victory closer— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2023