الولايات المتحدة تصنف مجموعة فاغنر الروسية "منظمة إجرامية دولية"محادثة
صنّفت الولايات المتحدة مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر على أنها "منظمة إجرامية دولية"، منددة بتجاوزاتها في أوكرانيا واستخدامها أسلحة توفرها كوريا الشمالية وتجنيدها سجناء.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن فاغنر "منظمة إجرامية تواصل ارتكاب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع".
ولفت إلى أن مجموعة المرتزقة تنشر نحو "خمسين ألف" شخص في أوكرانيا، معظمهم سجناء صدرت في حقهم أحكام في روسيا.
واضاف كيربي "لا نزال نعتبر أن لدى مجموعة فاغنر حاليا نحو خمسين ألف شخص منتشرين في أوكرانيا، هم عشرة آلاف من المرتزقة وأربعون ألف سجين"، الى درجة أن لدى وزارة الدفاع الروسية "تحفظات" عن "طرق التجنيد" التي تعتمدها المجموعة.
وأعلن المسؤول أن واشنطن لن تكتفي بإعلان المجموعة منظمة إجرامية بل ستفرض عليها عقوبات أخرى.
Підрозділи розвідки Національної гвардії за тиждень на Донецькому напрямку виявили більше 300 цілей противника.— НГУ (@ng_ukraine) January 20, 2023
ℹ️Також розвідники НГУ знищили 9 танків, 1 БМД та 5 одиниць автомобільної техніки ворога шляхом скидання боєприпасів з БПЛА.
🇺🇦Щоденно наближаємо нашу перемогу! pic.twitter.com/XaXOgWeHUy
Russian PMC “Wagner” must be listed as a terrorist organization. For all its atrocities in Ukraine, but also numerous crimes in Africa. We support African nations which see “Wagner” as a source of threat. Together, we can and will stop Russian terrorism. @united24media has more. pic.twitter.com/nzmOCTLflj— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 20, 2023
وزير الدفاع الأوكراني يقول إن القوات ستتدرب على دبابات ألمانية في بولندا
نُقل عن وزير الدفاع الأوكراني أوليسكي ريزنيكوف قوله يوم الجمعة إن القوات الأوكرانية ستتدرب على دبابات ليوبارد-2 الألمانية في بولندا وذلك على الرغم من عدم توصل الحلفاء إلى اتفاق لتزويد كييف بتلك الدبابات.
وتحدث ريزنيكوف إلى محطة صوت أمريكا الناطقة باللغة الأوكرانية بعد حضور اجتماع في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، حيث لم يتخذ شركاء أوكرانيا قرارا بشأن تسليم الدبابات. ولا بد وأن توافق ألمانيا، التي تصنع دبابات ليوبارد، على نقل الدبابات لدول أخرى.
ووصف ريزنيكوف التدريب على الدبابات بأنه انجاز وعزا هذا النجاح إلى جهود بولندا.
ونقلت صوت أمريكا عنه قوله "سنبدأ بهذا وبعد ذلك سنمضي قدما".
It was an honor to thank my Polish friend and colleague @mblaszczak for the morally courageous decision to provide Leopards 2 to #UAarmy— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 20, 2023
Ukraine will always remember Poland’s support. A tank coalition will be established. The aggressor will be punished.#Ramstein 8
🇺🇦🤝🇵🇱 pic.twitter.com/iYT0nVMgRR
توتر مع الجيش الروسي
وقال كيربي "لدينا معلومات من أجهزة الاستخبارات تشير إلى تفاقم التوتر بين فاغنر ووزارة الدفاع" الروسية.
ورأى المسؤول الأميركي "فاغنر باتت مركز سلطة ينافس الجيش الروسي ووزارات روسية أخرى" مشددا على "بريغوجين يعزز مصالحه الخاصة في أوكرانيا".
وأضاف "فاغنر تتخذ قرارات عسكرية مستندة عموما على ما قد تدر عليها من منافع لا سيما على صعيد الدعاية".
وبرزت الانقسامات بين الجيش الروسي وفاغنر التي أشار إليها مراقبون عدة، إلى العلن خلال المعركة لليسيرة على مدينة سوليدار الصغيرة في شرق أوكرانيا.
فعندما أعلن بريغوجين السيطرة على سوليدار، سارعت وزارة الدفاع الروسية إلى تكذبيه معلنة بعد يومين الاستيلاء على المدينة الأمر الذي نفته كييف.
منذ الصيف الماضي، تحاول قوات فاغنر والجيش الروسي السيطرة على مدينة باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا رغم اهميتها الاستراتيجية المتواضعة. لكنها باتت الآن ترتدي أهمية رمزية.
إلا أن الكرملين نفى الاثنين أن يكون ثمة توترا بين الجيش الروسي والمجموعة المسلحة وأكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وجود "تلاعب".
وتشكلت مجموعة فاغنر العام 2014 وقد جندت آلاف السجناء للمحاربة في أوكرانيا في مقابل وعد بخفض عقوباتهم. وبعدما اعتمد لفترة طويلة التكتم بات بفرض نفسه طرفا أساسيا في النزاع في أوكرانيا.
قطارات روسية
عرض كيربي على الصحافيين صورا ملتقطة بالأقمار الاصطناعية قال إنها تظهر قطارات روسية تتجه الى كوريا الشمالية لنقل معدات مخصصة لمجموعة فاغنر وتعود منها إلى الأراضي الروسية مع عتاد عسكري يشمل صواريخ لمجموعة فاغنر في أوكرانيا.
والتقطت الصور في 19 تشرين الثاني/نوفمبر على ما أوضح المسؤول الأميركي مضيفا أن الولايات المتحدة نقلت هذه المعلومات إلى مجلس الأمن الدولي في إطار العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.
ويدير هذه المجموعة المسلحة يفغيني بريغوجين وهو رجل أعمال روسي يبلغ الحادية والستين ومقرب من الرئيس فلاديمير بوتين. وتنشط المجموعة للغاية في المعركة الشرسة التي تخاض في شرق أوكرانيا للسيطرة على مدينة باخموت.
وللمجموعة تواجد في دول أخرى في العالم ولا سيما في إفريقيا.
وأكد جون كيربي "سنعمل دونما هوادة لتحديد الأطراف التي تساعد فاغنر وفضحها واستهدافها".
وتفيد واشنطن أن نفوذ المجموعة يتنامى وباتت تنافس القوات الروسية.