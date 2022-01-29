أستراليا المفتوحة: بارتي تعيد اللقب إلى بلدها بعد 44 عاما بعد فوزها على الأمريكية كولينز

أصبحت أشلي بارتي أول أسترالية تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب منذ 44 عاماً، بتتويجها السبت في ملبورن بلقب فردي السيدات أمام الأميركية المفاجأة دانيال كولينز 6-3 و7-6 (7-2).

وكانت كريس أونيل التي حضرت بين الجماهير آخر أسترالية تتوج على أرضها عام 1978

وكانت الأسترالية أشلي بارتي، المصنفة أولى عالمياً في كرة المضرب، أحرزت أول لقب كبير على أرضها بتتويجها السبت في بطولة أستراليا المفتوحة على حساب الأميركية المفاجأة دانيال كولينز 6-3 و7-6 (7-2).

وهذا اللقب الثالث الكبير لبارتي (25 عاماً) على أرضية مختلفة، بعد رولان غاروس الترابية في 2019 وويمبلدون العشبية في 2021، لتصبح أول أسترالية متوجة على أرضها في 44 عاما.

وبعد فوزها بالمجموعة الأولى، كانت بارتي في طريقها لخسارة الثانية اثر تقدم كاسح لكولينز، المصنفة 30 عالمياً، بنتيحة 5-1، لكن شراسة بارتي إعادتها إلى الأجواء لتحسم المجموعة بشوط فاصل (تاي بريك) والمباراة والبطولة.

وخاضت أشلي بارتي أوّل نهائي لها في ملبورن بعدما بلغت نصف نهائي 2020 وربع النهائي في 2021.

الأمريكية دانييل كولينز تحصد لقب الوصيفة بعد خسارتها أمام آش بارتي الأسترالية في نهائي فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، في ملبورن، أستراليا، السبت 29 يناير 2022 The Associated Press

وكانت كريس أونيل آخر أسترالية تتوج على أرضها عام 1978.

وعلى الرغم من احتلالها للمركز الاوّل العالمي في تصنيف اللاعبات المحترفات منذ أيلول/ سبتمبر 2019، إلا أن بارتي كانت تلهث خلف تتويجها الأوّل في ملبورن، أمام جماهير أسترالية تعشقها حتّى الجنون.

قبل أن تحرجها كولينز في المجموعة الثانية من النهائي، هيمنت صاحبة الأرض على جميع منافساتها الست في الأدوار السابقة، فلم تخسر أي مجموعة، أو حتّى أكثر من أربعة أشواط في مجموعة واحدة (حصل ذلك في مباراة واحدة بمواجهة الأميركية أماندا أنيسيموفا في ثمن النهائي)، أو حتّى أكثر من سبعة أشواط في مباراة واحدة (أمام أنيسيموفا أيضاً).

في المقابل، كانت كولينز تخوض في سن الـ 28 عاماً أوّل مباراة نهائية في مسيرتها في بطولة كبرى.

وضعت كولينز "المتفجّرة" خلفها مشكلاتها الصحية عقب خضوعها لعملية جراحية في الربيع الماضي لعلاج التهاب بطانة الرحم، لتعود إلى أعلى قمة الكرة الصفراء.

أحرزت اللاعبة المكنية بـ "دانيمال" (الوحش) بعد تعافيها، دورتي سان خوسيه وباليرمو.

وهذا الفوز الرابع لبارتي على كولينز في خمس مباريات بينهما.