منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحمّل دمشق مسؤولية الهجوم الكيميائي على دوما في 2018

حمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دمشق مسؤولية الهجوم الكيميائي بالكلورين على دوما عام 2018، الذي أدى إلى مقتل 43 شخصاً، بحسب ما جاء في تقرير نشرته المنظمة الجمعة.

وفي بيان أصدرته المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، قالت إن هناك "أسباب معقولة [تدفعنا إلى] الاعتقاد بأن سلاح الجو العربي السوري هو منفذ الهجوم بالأسلحة الكيمائية في 7 أبريل- نيسان 2018 في دوما.

وكان هجوم السابع من أبريل نيسان 2018 على مشارف دمشق جزءاً من هجوم عسكري كبير أعاد المنطقة إلى سيطرة قوات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد حصار طويل مدعوم من روسيا على معقل قوات المعارضة.