عراقي يحصل على جائزة الخارجية الأميركية للمدافعين عن حقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء أسماء الفائزين بالجوائز السنوية للمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم.

تمثل مجموعة هذا العام مدافعين من خلفيات متنوعة وقدرات كبيرة، من العمل على مكافحة إنكار العبودية إلى تعزيز حقوق الانتخاب والعمالة، يجسد جميع المكرمين العشرة القيم المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويتم تحديد هذه الجوائز من قبل مكتب الديمقراطية لحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة خارجية الولايات المتحدة.

ومن بين العشرة الذين حصلوا على جائزة هذا العام، المحامي العراقي الكردي بشدار حسن الذي كان على رأس فريق من المحامين الذين عملوا كمحامي دفاع عن "معتقلي بادينان"، وهم مجموعة من الصحفيين والنشطاء والمتظاهرين الذين ذكرت منظمة العفو الدولية أنهم تعرضوا "للاعتقال التعسفي" و "الاختفاء القسري" في بادينان بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.

وأصدرت الخارجية الأميركية بياناً ذكرت فيه أن الفريق مثل هذه الحالات البارزة في خطر شخصي ومهني كبير، حيث واجه جهود التخويف والمضايقة والتهديدات بالقتل من مجهولين.

وكانت السلطات الكردية قد اعتقلت أكثر من 80 ناشطاً في آب/ أغسطس عام 2020 ، بسبب قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير ومطالبتهم بمجموعة من حقوقهم الأساسية، وفقاً للمجلس الأورو متوسطي لحقوق الإنسان ومقرّه جنيف .