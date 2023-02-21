تعرّف على أبرز ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي في وارسو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أمام حشد تجمع أمام القلعة الملكية في العاصمة البولندية وارسوإن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "ظن أنه قوي لكنه اصطدم بإرادة أمريكية حديدية"، مؤكداً أن دعم بلاده لأوكرانيا لن يتراجع.

وفيما يلي أبرز ما ورد في الخطاب الذي ألقاه بايدن قبيل حلول الذكرى السنوية الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا:

"دعمنا لأوكرانيا لن يتراجع"

أكد جو بايدن الثلاثاء إن الدعم لأوكرانيا متواصل وقال: "يجب ألا يكون هناك شك: دعمنا لأوكرانيا لن يضعف، حلف شمال الأطلسي (ناتو) لن يقسم ونحن لن نكل". وأضاف الرئيس الديمقراطي "الغرب لا يتآمر لمهاجمة روسيا كما قال بوتين اليوم. ملايين المواطنين الروس الذين يريدون العيش بسلام مع جيرانهم ليسوا العدو".

بايدن أعلن أيضاً أن الولايات المتحدة تحضر مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، كما وعد بمحاسبة القوات الروسية على جرائم الحرب التي ارتكبتها في أوكرانيا.

وأضاف بايدن قائلاً "اعتقد بوتين أن الاستبداديين مثله أقوياء وأن قادة الديمقراطيات ضعفاء لكنّه اصطدم بالإرادة الحديد للولايات المتحدة ولدول من كل الأصقاع رفضت القبول بعالم يحكمه الخوف".

قمة للناتو في الولايات المتحدة

كرر بايدن ما قاله مراراً في الآونة الأخيرة: "بوتين نجح في تقوية حلف شمال الأطلسي والحلف موحد أكثر من السابق حالياً". وأضاف الرئيس الذي زار كييف أمس الإثنين إنه سيستضيف قمة للحلف للاحتفال بذكرى تأسيسه الـ75.

جولة إفريقية ودعم أوروبي

قال بايدن إن الاتحاد الأوروبي قدم دعماً غير مسبوق لأوكرانيا، مشيراً إلى أن بوتين حاول تجويع العالم وفاقم أزمة الغذاء العالمية. وفي وجه ذلك، أضاف بايدن، استجابت الولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع للنداء بالتزامات لمعالجة الأزمة وتعزيز الإمدادات الغذائية العالمية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن سيسافر مع زوجته في جولة إفريقية لزيادة الوعي بهذه القضية، لكنه لم يذكر الموعد.

"روسيا لن تنتصر أبداً في أوكرانيا"

وقال بايدن في إشارة منه إلى بوتين: "إن ديكتاتورا عازما على إعادة بناء إمبراطورية لن يتمكن أبدا من إرضاخ شعب تواق للحرية، والوحشية لن تسحق أبدا إرادة الأحرار. أوكرانيا لن تكون أبداً معركة تنتصر فيها روسيا".