وزارة الدفاع التايوانية: رصد 19 طائرة للقوات الجوية الصينية بمنطقة الدفاع الجوي

قالت وزارة الدفاع التايوانية يوم الأربعاء، إنها رصدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 19 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها. ويأتي هذا التحرك في إطار ما تصفه تايبه على أنه استفزاز معتاد من جانب بكين.

واشارت الوزارة إلى أن الطائرات، وجميعها مقاتلات من طراز جيه-10، وصلت إلى الركن الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي التايوانية. وهذا الركن أقرب إلى الساحل الصيني منه إلى تايوان وفقا لخريطة نشرتها الوزارة.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، شكت تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، من نشاطات عسكرية صينية مكثفة قرب الجزيرة في محاولة من بكين لتأكيد مزاعمها بالسيادة.

وتؤكد الصين أن أنشطتها في المنطقة مبررة وهي تأتي في إطار سعيها للدفاع عن سلامة ووحدة أراضيها ولتحذير الولايات المتحدة من "التواطؤ" مع تايوان، وذلك على الرغم مما يثيره هذا من غضب لدى تايبه.

ولم تتجاوز الطائرات الخط الفاصل في مضيق تايوان، والذي اعتبر في السابق فاصلا غير رسمي بين الجانبين ودأبت القوات الصينية على تحليق طائراتها فوقه بشكل شبه يومي منذ مناورات أجرتها قرب تايوان في أغسطس/ آب الماضي.

ولم تُطلق أي قذائف، وكانت الطائرات الصينية تحلق فوق منطقة الدفاع الجوي التايوانية وليس في مجالها الجوي.

ومنطقة الدفاع الجوي التايوانية هي منطقة واسعة تراقبها تايوان وتقوم بدوريات فيها وتهدف إلى منحها متسعا من الوقت للرد على أي تهديدات.