توقيف 66 شخصا وإصابة نحو خمسين شرطيا في تظاهرات جورجيا

أوقفت الشرطة الجورجية 66 شخصا خلال تظاهرات شهدتها تبيليسي الثلاثاء احتجاجا على قانون يثير جدلا ويستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية على ما اعلنت سلطات هذا البلد الواقع في منطقة القوقاز.

في بيان أوردته وكالة الانباء الروسية "إنترفاكس"، أوضحت وزارة الداخلية الجورجية أن "نحو 50 شرطيا" أصيبوا بجروح خلال هذه التظاهرات التي فرقتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وقالت وكالة الداخلية الجورجية في بيان أن "عناصر تطبيق القانون اعتقلوا 66 شخصا بموجب مواد... تتعلق بأعمال شغب بسيطة وعصيان الطلبات القانونية لعناصر تطبيق القانون".

وأضاف البيان "نتيجة لأعمال العنف المرتكبة من المواطنين المتجمعين، جُرح ما يصل إلى 50 من أفراد وزارة الشؤون الداخلية"، مشيرا إلى أن عددا من عناصر تطبيق القانون ما زالوا في المستشفى.

وواجهت السلطات الجورجية انتقادات دولية متزايدة بشأن ما يعتقد أنه تراجع عن إصلاحات ديموقراطية من بينها سجن الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي.

ودان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل القانون معتبرا في بيان مساء الثلاثاء أنه "يتناقض" مع قيم الاتحاد الأوروبي وهدف إعادة الانضمام للكتلة الأوروبية

واعتبرت السفارة الأميركية في جورجيا التشريع "مستلهما من الكرملين" وقالت إنه يناقض رغبة جورجيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي.