شاهد: خلال زيارته إلى الهند ألبانيز يحضر مباراة كريكت مع مودي

وصل رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إلى الهند يوم الأربعاء في زيارة تستغرق أربعة أيام من المتوقع أن تركز على المخاوف المشتركة بشأن الصين، وتعميق العلاقات التجارية.

تشكل أستراليا والهند، إلى جانب اليابان والولايات المتحدة، (التحالف الرباعي) الذي يُنظر إليه على أنه حصن ضد الإصرار الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

قال ألبانيز الأربعاء إنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن قريبًا في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يكشفوا عن صفقة غواصة نووية.

دخلت العلاقات بين الهند والصين في مواجهة على الحدود المتنازع عليها بينهما منذ عام 2020 عندما قُتل 20 جنديًا هنديًا وأربعة جنود صينيين في اشتباكات.

ومن المقرر أن يزور ألبانيز، في أول زيارة له كرئيس للوزراء للهند وأول زيارة لرئيس وزراء أسترالي منذ ست سنوات، إن إس فيكرانت، أول حاملة طائرات هندية محلية الصنع، في مومباي يوم الخميس.

وشاهد ألبانيز مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي مباراة ودية بين الهند وأستراليا في أكبر ملعب للكريكيت في العالم في أحمد أباد في غرب الهند.

لضمان وجود حضور كبير في الملعب الذي يحمل اسم مودي، اشترى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لأعضاء الحزب وعائلاتهم 80 في المائة من حوالي 100 ألف تذكرة تم بيعها، بحسب ما قال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس.

في عام 2020، نظم مودي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسيرة ضخمة في الملعب.

ومن المتوقع أيضًا أن يناقش مودي وألبانيز، برفقة وزيري التجارة والموارد الأستراليين، الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة بعد الاتفاق المؤقت الأخير.

وقالت الحكومة الأسترالية في بيان يوم الأربعاء "الهند هي سادس أكبر شريك تجاري لأستراليا ورابع أكبر سوق تصدير وثاني أكبر سوق تصدير للتعليم".