المسؤول الأقرب إلى شي.. تعرف على رئيس الوزراء الصيني الجديد

مع تولي الرئيس الصيني شي جينبينغ ولايته الثالثة، تم تعيين لي تشيانغ رئيساً للوزراء، وأمامه ملفات عديدة ومعقدة، حيث سيضطر إلى مواجهة التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ووباء كوفيد، وضعف الطلب العالمي على الصادرات، وزيادة الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، وتقلص القوى العاملة، وشيخوخة السكان.

فمن هو لي تشيانغ

هو رئيس الحزب الشيوعي الصيني في أكبر مدينة في البلاد -شنغهاي- وحاكم مقاطعة تشجيانغ المجاورة، وهي مركز للأعمال الصغيرة والمتوسطة، والأهم من ذلك أن لديه علاقة وثيقة مع شي.

ونُقل عن لي قوله في مقابلة أجريت عام 2013 مع مجلة Caixin التجارية إنه يتعين على المسؤولين "إعادة أيدي الحكومة إلى مكانها، وإبعاد الأيدي المقلقة، وسحب الأيدي الممدودة."

بدأت علاقة العمل بين لي البالغ من العمر 63 عامًا وشي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما تم تعيين الأخير رئيسًا على مقاطعة تشجيانغ. بعد انتقال شي في نهاية المطاف إلى بكين وتعيينه أمينًا عامًا للحزب، تمت ترقية لي إلى منصب حاكم تشجيانغ في عام 2013، وهو الدور الثاني في حكومة المقاطعة.

بعد ثلاث سنوات، تم تعيين لي رئيسًا للحزب في مقاطعة جيانغسو، وهي قوة اقتصادية على الساحل الشرقي للصين، وهي المرة الأولى التي يشغل فيها منصبًا خارج مقاطعته.

في عام 2017، تم تعيينه رئيسًا الحزب في شنغهاي، وهو الدور الذي شغله شي قبل أن يتولى الأدوار القيادية الأساسية في الصين.

كوفيد "وصعود لي"

استخدم لي منصبه للضغط من أجل تخفيف أسرع للقيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا التي أثارت احتجاجات على مستوى البلاد في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي. ترأس لي اجتماعاً لفريق الاستجابة لمكافحة كوفيد -19 في الحزب دعا إلى إنهاء القيود على الحدود، في خطوة يُنظر إليها على أنها مفتاح صعوده.

يتمتع لي بسجل حافل من العمل مع الشركات الخاصة. لكن خبراء السياسة الصينية يعتقدون على نطاق واسع أنه تم اختياره لهذا الدور في المقام الأول بسبب علاقته الشخصية القوية مع شي، أقوى زعيم صيني منذ عقود.

درس لي الميكنة الزراعية وشق طريقه في صفوف الحزب الشيوعي الصيني. في عام 2003، بدأ برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية، وهو أمر شائع بين كوادر الحزب الطموحة.