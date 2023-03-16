بلدية باريس تطلب من ملهى "مولان روج" التوقف عن استخدام ثعابين في عروضه

طلبت بلدية باريس من ملهى "مولان روج" الشهير في العاصمة الفرنسية التوقف عن استخدام الثعابين في عرض تُغطّس فيه أفاع من أنواع محمية في حوض.

وبعد بلاغات من جمعيات للرفق الحيوانات، طلبت البلدية من الملهى الباريسي "عدم استخدام الحيوانات البرية بعد الآن" في عروضه، في رسالة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.

في عرض الكباريه اليومي، تغوص راقصة في حوض شفاف وتستخدم ثعابين كبيرة تحاول إبقاء رؤوسها فوق الماء.

وكتب مساعدو رئيسة البلدية الذين تقدموا بالطلب، في هذه الرسالة أنّ "النوعين المستخدمين في هذا الجزء من العرض، وهما ثعبان مولوروس وثعبان شبكي من جنوب شرق آسيا، هما من الأجناس المحمية المدرجة على قوائم التجارة الدولية للأحياء البرية (سايتس)".

في نهاية كانون الأول/ديسمبر، دحض ملهى "مولان روج" الاتهامات الموجهة إليه بإساءة معاملة الحيوانات. وأشار إلى أن هذه الزواحف هي "نوع من الثعابين التي تسبح والتي تتمتع بقدرة طبيعية على العيش في البيئة المائية كما في البيئة الأرضية".

حظرت بلدية باريس، التي تبنت "ميثاق رعاية الحيوان" في تموز/يوليو 2021، الاستعانة بالحيوانات البرية في العروض المقامة في الأماكن التي تتبع لها، وهذه ليست الحال في ملهى "مولان روج" التابع لجهة خاصة.

لكن في أيار/مايو 2022، تعرضت البلدية لموقف محرج بسبب الاستعانة بطائر بري في مسرحية أنتجتها مؤسسة تابعة لها. ووفقا للبلدية، تعهد المسرح بعدم مخالفة هذا الحظر مجدداً في المستقبل.