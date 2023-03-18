بايدن: بوتين ارتكب جرائم حرب ومذكرة الجنائية الدولية بحقه مبررة.. وموسكو تعتبرها عديمة الأهمية

10:33

بايدن يقول إن بوتين ارتكب جرائم حرب ويصف الاتهامات بأنها مبررة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب بوضوح جرائم حرب، وإن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه له ما يبرره.

دعت المحكمة في وقت سابق من يوم الجمعة للقبض على بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند قانوني من أوكرانيا إلى روسيا منذ غزو موسكو لها في 24 فبراير شباط 2022. والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال بايدن للصحفيين "من الواضح أنه ارتكب جرائم حرب"، في إشارة إلى بوتين.

وأضاف في إشارة إلى مذكرة الاعتقال "أعتقد أن هذا مبرر".

AP Photo/Alex Brandon

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن الولايات المتحدة خلصت بشكل منفصل إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا وإنها تدعم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

وأضاف "ليس هناك شك في أن روسيا ترتكب جرائم حرب وفظائع بأوكرانيا، وأوضحنا أنه يجب محاسبة المسؤولين... توصل إلى هذا القرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية بشكل مستقل بناء على الحقائق المعروضة عليه".