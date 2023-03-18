بايدن: بوتين ارتكب جرائم حرب ومذكرة الجنائية الدولية بحقه مبررة.. وموسكو تعتبرها عديمة الأهمية

بايدن: بوتين ارتكب جرائم حرب ومذكرة الجنائية الدولية بحقه مبررة.. وموسكو تعتبرها عديمة الأهميةمحادثة
اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب "مبررة".
ورفض الكرملين القرار، واصفا إياه بأنه "باطل" لأن روسيا ليست طرفا في الجنائية الدولية، لذا لم يتضح إذا كان تسليم بوتين ممكنا أو كيف يمكن تسليمه.
كانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الجمعة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين في شكل غير قانوني.
آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية
مسؤولو دفاع أوكرانيون وأمريكيون يناقشون المساعدة العسكرية
قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين أجروا مكالمة عبر الفيديو مع مجموعة من نظرائهم الأوكرانيين يوم السبت لمناقشة المساعدة العسكرية لكييف.
وكتب يرماك في تغريدة على تويتر "ناقشنا تقديم المزيد من المساعدة الضرورية لبلادنا، لا سيما المركبات والأسلحة والذخيرة".
وأضاف أن زيلينسكي انضم إلى الاجتماع في النهاية لعرض آرائه بشأن تحرير الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا.
بايدن يقول إن بوتين ارتكب جرائم حرب ويصف الاتهامات بأنها مبررة
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب بوضوح جرائم حرب، وإن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه له ما يبرره.
دعت المحكمة في وقت سابق من يوم الجمعة للقبض على بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند قانوني من أوكرانيا إلى روسيا منذ غزو موسكو لها في 24 فبراير شباط 2022. والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال بايدن للصحفيين "من الواضح أنه ارتكب جرائم حرب"، في إشارة إلى بوتين.
وأضاف في إشارة إلى مذكرة الاعتقال "أعتقد أن هذا مبرر".
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن الولايات المتحدة خلصت بشكل منفصل إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا وإنها تدعم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
وأضاف "ليس هناك شك في أن روسيا ترتكب جرائم حرب وفظائع بأوكرانيا، وأوضحنا أنه يجب محاسبة المسؤولين... توصل إلى هذا القرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية بشكل مستقل بناء على الحقائق المعروضة عليه".
الأمم المتحدة تقول إنها تبذل قصارى جهدها لتمديد اتفاق الحبوب الأوكرانية
أبلغ مارتن غريفيث منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مجلس الأمن يوم الجمعة أن المنظمة تبذل "كل ما في وسعها" لضمان تمديد اتفاق الحبوب الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وذلك قبل يوم من انتهاء مدته.
توسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا في يوليو تموز لمواجهة أزمة غذاء عالمية من أسبابها غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022 وحصارها للموانئ الأوكرانية على البحر الأسود. ويحل أجل الاتفاق يوم السبت.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن موسكو أبلغت تركيا وأوكرانيا يوم الاثنين بأنها ستمدد الاتفاق 60 يوما حتى 18 مايو أيار. وقالت أوكرانيا يوم الجمعة إنها تريد تجديد الاتفاق 120 يوما.
وقال نيبينزيا للمجلس "إذا كانت بروكسل وواشنطن ولندن مهتمة حقا بمواصلة تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا عبر الممر الإنساني البحري، فسيكون أمامها شهران لإعفاء كامل سلسلة العمليات المصاحبة للقطاع الزراعي الروسي من عقوباتها".
أمين عام الناتو يشيد بالخطوة التركية بشأن عضوية فنلندا ويتوقع انضمام السويد قريبا
أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يوم الجمعة بقرار تركيا بدء إجراءات التصديق على طلب فنلندا للانضمام إلى التحالف العسكري، وقال إنه واثق من أن السويد ستنضم قريبا هي الأخرى.
وأضاف "انضمام فنلندا سيقوي الحلف ويعزز الأمن الفنلندي. كما سيعزز الأمن السويدي".
وردا على الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، تقدمت كل من السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى الحلف لكنهما واجهتا اعتراضات من تركيا، التي انضمت إليه في عام 1952.
وقال أردوغان اليوم الجمعة إن فنلندا نالت موافقة تركيا بعد اتخاذ خطوات للوفاء بوعودها بالتصدي لمن تعتبرهم أنقرة إرهابيين والسماح بالصادرات الدفاعية.
ولكن تركيا لم تبت بعد في طلب السويد، وتقول إن ستوكهولم تؤوي أعضاء بجماعات تعتبرها تركيا إرهابية، ولا سيما حزب العمال الكردستاني، وهو اتهام تنفيه السويد.
وقال ستولتنبرغ إن أردوغان أبلغه مساء الجمعة أنه مستعد لمواصلة المشاورات بشأن عضوية السويد.
وأضاف "أنا واثق أيضا من أن السويد ستنضم قريبا، وسأعمل بجد من أجل ذلك".
أمريكا تستأنف أنشطة الاستطلاع بطائرات مسيرة فوق البحر الأسود بعد حادث مع روسيا
قال مسؤولان أمريكيان يوم الجمعة إن الولايات المتحدة استأنفت رحلات الاستطلاع بطائرات مسيرة فوق منطقة البحر الأسود بعد أن أدى اعتراض مقاتلة روسية لطائرة استطلاع أمريكية مسيرة يوم الثلاثاء الماضي إلى سقوطها.
وقال المسؤولان إن طائرة من طراز آر.كيو-4 جلوبال هوك حلقت في مهمة إلى المنطقة يوم الجمعة، وأضاف أحدهم أنها كانت أول رحلة بطائرة مسيرة منذ حادثة يوم الثلاثاء. وأكد مسؤولون من البنتاجون هذا الأسبوع على أن الحادث لن يمنع واشنطن من القيام بمثل هذه المهام.
وكان إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز إم.كيو-9 يوم الثلاثاء الماضي أول حادث مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا منذ بدء الحرب الأوكرانية مما فاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وموسكو وتبادل البلدان اللوم علنا.
ونفت روسيا الاتهامات الأمريكية بأن طائرتها المقاتلة من طراز سو-24 تصرفت بطيش حول الطائرة الأمريكية المسيرة بل ألقت اللوم على "المناورات المتهورة" في تحطم الطائرة المسيرة.
سلوفاكيا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة ميغ-29
أعلن رئيس الحكومة السلوفاكية الجمعة أن براتيسلافا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة مقاتلة طراز ميغ-29 سوفياتية الصنع، لتصبح سلوفاكيا ثاني دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تتخذ قرارًا من هذا النوع بعد بولندا.
وقال إدوارد هيغر للصحافيين "سنرسل 13 من طائراتنا من طراز ميغ-29 لأوكرانيا"، مشيرًا إلى أن براتيسلافا سترسل أيضًا لكييف نظام الدفاع الجوي "كوب".
وأضاف هيغر "خطواتنا منسّقة بالكامل مع بولندا وأوكرانيا"، مشيرًا إلى أن حكومته "تقف في الجانب الصحيح للتاريخ".
وشكرت أوكرانيا الخطوة، وقال وزير دفاعها أوليكسي ريزنيكوف عبر تويتر "ستساعدنا طائرات ميغ-29 وأنظمة الدفاع الجوي كاب من سلوفاكيا في الدفاع عن أجوائنا بفعالية".
طالبت أوكرانيا مرارًا بالحصول على مقاتلات من حلفائها الغربيين، خصوصًا طائرات "إف-16" حديثة أميركية الصنع.
أوكرانيا ترحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين
رحبت أوكرانيا الجمعة بصدور مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن المحكمة الجنائية الدولية التي تفترض أنه مسؤول عن جريمة حرب هي "ترحيل" أطفال من أوكرانيا.
وقال مدير مكتب الرئاسة أندريه إيرماك عبر تلغرام "هذه ليست سوى البداية".
كما قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر تويتر إن "عجلة العدالة تدور".
وأضاف كوليبا "أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا" مفوضته المكلفة بشؤون الطفولة.
وتابع أن "المجرمين الدوليين سيحاسبون على سرقة الأطفال وجرائم دولية أخرى".
شي جينبينغ في موسكو الاثنين لمحادثات محورها أوكرانيا والتعاون العسكري
سيوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ اتفاقات تدخل العلاقات بين البلدين في "عصر جديد" خلال زيارة الرئيس الصيني الى موسكو الأسبوع المقبل كما أعلن الكرملين الجمعة.
يزور الرئيس الصيني روسيا من الاثنين حتى الاربعاء كما أعلنت بكين وموسكو لاجراء محادثات مع حليفه الاستراتيجي بعد اكثر من سنة على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية إن الرئيسين اللذين سيعقدان لقاء ثنائيا الاثنين قبل اجراء مفاوضات رسمية الثلاثاء سيوقعان "إعلانا مشتركا حول تعميق علاقات الشراكة الشاملة والعلاقات الاستراتيجية نحو عصر جديد".
رحب أوشاكوف أيضا ب"ضبط النفس" الذي أبداه الرئيس الصيني بشأن النزاع في اوكرانيا، الملف الذي تقدم فيه الصين نفسها على انها وسيط رغم تقاربها مع موسكو.
يأتي الإعلان عن زيارة شي جينبينغ لروسيا غداة محادثة هاتفية بين وزيري الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا والصيني تشين غانغ.
وقال وزير الخارجية الصيني في بيان نشرته وزارته، إنّ "الصين تخشى أن تتصاعد الأزمة وتخرج عن نطاق السيطرة". وأضاف الوزير "تأمل الصين في أن تحافظ جميع الأطراف على الهدوء، وضبط النفس وتستأنف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن وتعود إلى مسار التسوية السياسية".
لكن الدعوة الى وقف اطلاق النار سرعان ما نددت بها الولايات المتحدة معتبرة أنها تهدف إلى تعزيز التقدّم الروسي وإعطاء الكرملين فرصة للتحضير لهجوم جديد. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي قبل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو الأسبوع المقبل "نحن لا نؤيد الدعوات إلى وقف إطلاق النار في هذا الوقت".
واشنطن تعتبر دعوة الصين لأوكرانيا لوقف إطلاق النار دعما لـ"الغزو الروسي"
ندّدت الولايات المتحدة الجمعة بدعوة الصين إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، معتبرة أنها تهدف إلى تعزيز التقدّم الروسي وإعطاء الكرملين فرصة للتحضير لهجوم جديد، بحسب متحدث باسم البيت الأبيض.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي قبل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو الأسبوع المقبل "نحن لا نؤيد الدعوات إلى وقف إطلاق النار في هذا الوقت".
وأضاف "نحن بالتأكيد لا نؤيد الدعوات لوقف إطلاق النار التي ستطرحها الصين في اجتماع موسكو، والتي ستفيد روسيا ببساطة".
وتعتبر الولايات المتحدة التي تقود تحالفًا غربيًا لإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، أن وقف إطلاق النار سيخفف الضغط على القوات الروسية ويمنح الكرملين فرصة لتعزيز سيطرته على مساحات شاسعة من الأراضي.
وقال جون كيربي "وقف إطلاق النار حالياً هو تصديق على الغزو الروسي".