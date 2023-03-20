الصين ردًا على مذكرة اعتقال بوتين: على المحكمة الجنائية اتخاذ موقف منصف

علقت وزارة الخارجية الصينية اليوم الإثنين على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلة إنه ينبغي عليها اتخاذ موقف منصف.

وقال وانغ ون بين المتحدث باسم الوزارة للصحافيين في إفادة دورية إن الصين ستواصل اتخاذ موقف موضوعي ومنصف في الأزمة الأوكرانية ولعب دور بناء في محادثات السلام.

من جهته، قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف اليوم الاثنين إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيكون له عواقب وخيمة على القانون الدولي".

وكتب ميدفيديف في منشور على تطبيق المراسلة تلغرام: "قرروا محاكمة رئيس. قوة نووية لا تشارك في المحكمة الجنائية الدولية مثل الولايات المتحدة ودول أخرى".

وأضاف: "ستكون العواقب على القانون الدولي وخيمة".

مذكرة التوقيف

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمسؤوليته في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا التي غزاها الجيش الروسي في أواخر شباط/ فبراير من العام الماضي.

وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف أخرى بحق مسؤولة روسية كبيرة وهي ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا، المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.

وجاء في بيان أن "اليوم 17 آذار/مارس 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار ترحيل أطفال أوكرانيين قسراً: السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا".

أشادت الرئاسة الأوكرانية بالقرار وقالت إنه "ليس إلا البداية".

وتعتبر الرئاسة الأوكرانية أن بوتين مسؤول عن ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا منذ بدء الحرب. ووصف المدعي العام الأوكراني، أندريه يرماك، القرار عبر حسابه في تلغرام بالتاريخي.

كما قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر تويتر إن "عجلة العدالة تدور". وأضاف كوليبا "أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا" مفوضته المكلفة بشؤون الطفولة.

وتابع أن "المجرمين الدوليين سيحاسبون على سرقة الأطفال وجرائم دولية أخرى".

بدورها، أشادت النيابة العامة الأوكرانية بـ"القرار التاريخي".

وقال النائب العام الأوكراني أندريه كوستين في بيان متحدثًا عن بوتين إن "القادة الدوليون سيفكرون ثلاث مرات قبل أن يصافحوه". أما المسؤول في الرئاسة الأوكرانية ميخالو بودولياك، فاعتبر أنه بهذا القرار "تغيّر العالم".

وقال بودولياك عبر تويتر: "هذه بداية النهاية لروسيا بشكلها الحالي على الساحة الدولية".