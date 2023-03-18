شاهد: بايدن يحتفل بيوم القديس باتريك مع رئيس الوزراء الأيرلندي

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار الجمعة بمناسبة يوم القديس باتريك.

تعد زيارة رئيس الوزراء الإيرلندي السنوية إلى البيت الأبيض تقليدا عزيزا في العطلة الوطنية الأيرلندية.

واكتست الزيارة طابعا خاصا في عهد بايدن الذي كثيرا ما يتباهى بأصل عائلته الأيرلندي ويقتبس مقتطفات من قصائد أيرلندية خلال خطاباته.

أمام موقد في المكتب البيضاوي، قال بايدن إن يوم القديس باتريك "يوم مهم" في منزله.

ونوّه ليو فارادكار بالمساعدة الأميركية في المفاوضات المضنية بشأن قواعد التجارة بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن إطار عمل وندسور "اتفاق سيستمر... وهو مهم لأيرلندا الشمالية، ومهم أيضا للعلاقات البريطانية-الأيرلندية والأوروبية".

ووعد الضيف بايدن بقضاء وقت جيد لدى زيارته لأيرلندا التي من المتوقع أن تتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاق الجمعة العظيمة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأنهى الاضطرابات العنيفة في أيرلندا الشمالية.

وقال "أعدك بأننا سنفرش السجادة الحمراء وستكون زيارة لا مثيل لها. الجميع متحمس لذلك. ستكون هناك حشود كبيرة ستحب رؤيتك".

بدأ اليوم بإفطار رئيس الوزراء الأيرلندي مع نائبة الرئيس الأميركية كامالا هاريس وكان على قائمة الطعام "بيض القديس باتريك".

ثم تناول مع بايدن الغداء في مبنى الكابيتول بحضور رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي.

ويقول حوالى 32 مليون أميركي - نحو 10% من الشعب - إن أصولهم أيرلندية.

وكان بايدن قد أعلن الاثنين أنه يعتزم زيارة كل من جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية.