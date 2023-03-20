احتفالاً بالفوز بمونديال قطر.. ميسي في الأرجنتين لخوض ودية

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة بوينوس ايرس للانضمام إلى المنتخب الوطني الفائز بمونديال قطر نهاية العام الماضي والذي يستعد لخوض مباراته الأولى على أرضه منذ تتويجه بالنجمة العالمية الثالثة.

وبيعت 63000 ألف بطاقة مخصصة لمباراة "ألبيسيليستي" الودية أمام بنما الخميس على ملعب "مونومنتال" في العاصمة الأرجنتينية في غضون ساعتين.

وقال الاتحاد الأرجنتيني للعبة الذي خطط للاحتفال باللقب العالمي ضد فرنسا بركلات الترجيح، إنه تلقى أكثر من 130 ألف طلب اعتماد إعلامي بينما لا تتسع منصة الصحافيين سوى لـ 344 صحافياً.

وبدوره، أشاد رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو "تشيكي" تابيا بوصول ميسي (35 عاماً) إلى الأراضي الأرجنتينية، وكتب إلى نجم باريس سان جرمان الفرنسي على تويتر "أنت لم تستسلم أبداً. واليوم، لقد عدت إلى بلدك كبطل عالمي. مرحباً يا ليو".

وسافر ميسي مع زوجته وأطفالهما الثلاثة غداة خسارة سان جرمان المتصدر الاحد أمام ضيفه رين صفر-2 في "ليغ 1"، كانت الاولى ضمن منافسات الدوري الفرنسي على أرضه منذ وصول الارجنتيني الى العاصمة في صيف 2021.

وانضم "البرغوث" إلى معسكر تدريب "ألبيسيليستي" في إيسيسا، في ضواحي بوينوس آيرس.