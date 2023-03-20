اعتماد إصلاح التقاعد في فرنسا بعد رفض البرلمان مقترحي حجب الثقة عن الحكومة

اعتُمد قانون إصلاح التقاعد في فرنسا اليوم الاثنين بعد رفض البرلمان مقترحي حجب الثقة عن الحكومة.

رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية الاثنين بفارق تسعة أصوات أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية تمريرها مشروع إصلاح نظام التقاعد، ويرجح أن يكون عدد الأصوات التي حصدها المقترح الأول أعلى مما سيحصل عليه المقترح الثاني.

حصل المقترح الأول على 278 صوتا من أصل 287 صوتا ضروريا.

وسيصوت أعضاء البرلمان على المقترح المقدم من اليمين المتطرف والذي ليس لديه فرصة لاعتماده، وسيعتبر الإصلاح بعد ذلك معتمدا بشكل نهائي.