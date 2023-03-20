English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فرنسا
عاجل

اعتماد إصلاح التقاعد في فرنسا بعد رفض البرلمان مقترحي حجب الثقة عن الحكومة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن ووزير المالية برونو لو مير بالبرلمان الفرنسي
رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن ووزير المالية برونو لو مير بالبرلمان الفرنسي   -  حقوق النشر  BERTRAND GUAY/AFP

اعتُمد قانون إصلاح التقاعد في فرنسا اليوم الاثنين بعد رفض البرلمان مقترحي حجب الثقة عن الحكومة.

رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية الاثنين بفارق تسعة أصوات أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية تمريرها مشروع إصلاح نظام التقاعد، ويرجح أن يكون عدد الأصوات التي حصدها المقترح الأول أعلى مما سيحصل عليه المقترح الثاني.

حصل المقترح الأول على 278 صوتا من أصل 287 صوتا ضروريا. 

وسيصوت أعضاء البرلمان على المقترح المقدم من اليمين المتطرف والذي ليس لديه فرصة لاعتماده، وسيعتبر الإصلاح بعد ذلك معتمدا بشكل نهائي.