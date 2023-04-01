خلال توزيع مساعدات.. مقتل 11 شخصًا في باكستان بسبب التدافع

أعلنت الشرطة الباكستانية مصرع 11 شخصًا على الأقلّ في مدينة كراتشي بجنوب باكستان الجمعة في تدافع حصل عندما هرع حشد باتجاه مصنع يجري فيه توزيع تبرّعات غذائية بمناسبة شهر رمضان.

وصرح فداء جنواري المسؤول في شرطة بالديا تاون في غرب كراتشي لوكالة فرانس برس قائلًا: إنّ التدافع حدث عندما توافدت نساء محتاجات مع أطفالهن إلى مصنع في الحيّ يقوم بتوزيع تبرّعات غذائية. وأضاف: "سادت حالة من الذعر وبدأ الناس يركضون".

توقيف عدد من الموظفين

وقالت فاطمة نور (22 عامًا) التي لقيت شقيقتها مصرعها في التدافع: "عندما فتح الباب الرئيسي اندفع الجميع إلى الداخل".

وذكر مسؤول في الإدارة المحلية أن بين 600 و700 شخص كانوا متجمعين في المجمع الصناعي الصغير.

وصرح المتحدث محمد فروخ أن جثث ست نساء وثلاثة أطفال نقلت إلى المستشفى الحكومي الشهيد العباسي.

قتل 11 شخصًا بسبب التدافع Ikram Suri/Copyright 2023 The AP

وأوضح مسؤول في جمعية "ريسكيو" لعمليات الإغاثة لفرانس برس أنه تم نقل جثتين أخريين إلى مستشفى آخر.

وأكدت سمية سيد طارق الجراحة في الشرطة أن عدد القتلى بلغ 11 في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وقال جنواري إن ثلاثة من موظفي الشركة أوقفوا لعدم إبلاغهم الشرطة بعملية التوزيع مسبقا مما أدى إلى فقدان السيطرة على الحشد.

حوادث مشابهة

وتشهد باكستان منذ أشهر أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية بمقدار النصف تقريبًا وبلوغ التضخم مستويات قياسية.

وتفاقم الوضع بسبب أزمة الطاقة العالمية في أعقاب الحرب في أوكرانيا والفيضانات بسبب الأمطار الموسمية التي غمرت ثلث البلاد في 2022.

ويحاول رئيس الوزراء شهباز شريف تفعيل الشريحة التالية من برنامج قرض بقيمة 6,5 مليارات دولار ابرم في 2019 مع صندوق النقد الدولي.

لكن المؤسسة المالية الدولية تطالب بإصلاحات جذرية تشمل زيادات ضريبية وتخفيض كبير في الإعانات، قبل دفع الشريحة.