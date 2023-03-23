بعد قصف زابوريجيا.. وكالة الطاقة الذرية: الوضع في المحطة النووية خطر

بعد قصف زابوريجيا.. وكالة الطاقة الذرية: الوضع في المحطة النووية خطرمحادثة
قصفت روسيا مبنى سكنياً في أوكرانيا بالصواريخ اليوم الأربعاء واجتاحت مدناً بالطائرات المسيرة خلال الليل، في استعراض للقوة بينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يودع "صديقه العزيز" ونظيره الصيني شي جين بينغ.
وكافح رجال الإطفاء حريقاً في مبنيين سكنيين متجاورين في زابوريجيا حيث قال مسؤولون إن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه وأصيب 33 آخرون في هجوم صاروخي روسي مزدوج.
بلينكن يرى في التقارب بين الصين وروسيا "زواج مصلحة"
شبّه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء التقارب الحاصل بين روسيا والصين بـ"زواج مصلحة"، مشدّداً على أنّ بكين لم تزوّد حتى الآن موسكو أسلحة فتّاكة لدعم القوات الروسية في غزوها لأوكرانيا.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال بلينكن: "بما أنّ لديهم وجهة نظر عن العالم مختلفة تماماً عن وجهة نظرنا، فقد دخلوا في زواج مصلحة. لست واثقاً من أنّه عن اقتناع".
وأضاف: "من الواضح أنّ روسيا هي الشريك الأضعف في هذه العلاقة".
وتابع الوزير الأمريكي: "لست متأكّداً من أنّ روسيا أو رئيسها فلاديمير بوتين يريدان نظاماً عالمياً، إنّهما يريدان فوضى عالمية".
الوكالة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا النووية لا يزال "محفوفاً بالمخاطر"
حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الأربعاء من أنّ الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا لا يزال "محفوفاً بالمخاطر" بسبب استمرار انقطاع خط كهربائي من جرّاء ضربة صاروخية روسية.
وقال غروسي في بيان إنّ "آخر خط كهربائي" مخصّص للاستخدام في الحالات الطارئة لا يزال "مقطوعاً وقيد الإصلاح" منذ الأول من آذار/ مارس.
ويضمن هذا الخط للمحطة استمرار ربطها بالشبكة الكهربائية إذا ما انقطع خط الكهرباء الأساسي الذي يزوّدها بالكهرباء.
والكهرباء عنصر أساسي للسلامة والأمن النوويين في المحطّة، لا سيّما لأنّها تضمن تبريد المفاعلات النووية.
وفي بيانه قال غروسي إنّ المحطّة تتزوّد منذ ثلاثة أسابيع بالكهرباء من خط خارجي رئيسي واحد بجهد 750 كيلوفولت، و"أيّ ضرر (قد يصيب هذا الخط) سيؤدّي إلى انقطاع التيّار الخارجي بالكامل عن المحطّة".
وشدّد المدير العام على أنّ "السلامة النووية داخل (المحطة) لا تزال في حالة محفوفة بالمخاطر".
وأضاف "أدعو مرة أخرى جميع الأطراف إلى الالتزام بضمان السلامة النووية للمحطة وحماية أمنها".