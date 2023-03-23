بعد قصف زابوريجيا.. وكالة الطاقة الذرية: الوضع في المحطة النووية خطر

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بلينكن يرى في التقارب بين الصين وروسيا "زواج مصلحة "

شبّه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء التقارب الحاصل بين روسيا والصين بـ"زواج مصلحة"، مشدّداً على أنّ بكين لم تزوّد حتى الآن موسكو أسلحة فتّاكة لدعم القوات الروسية في غزوها لأوكرانيا.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال بلينكن: "بما أنّ لديهم وجهة نظر عن العالم مختلفة تماماً عن وجهة نظرنا، فقد دخلوا في زواج مصلحة. لست واثقاً من أنّه عن اقتناع".

وأضاف: "من الواضح أنّ روسيا هي الشريك الأضعف في هذه العلاقة".

وتابع الوزير الأمريكي: "لست متأكّداً من أنّ روسيا أو رئيسها فلاديمير بوتين يريدان نظاماً عالمياً، إنّهما يريدان فوضى عالمية".