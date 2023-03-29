شاهد: وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف يجرّب دبابات تشالنجر البريطانية

تسلمت أوكرانيا أولى الدبابات الثقيلة من بريطانيا وألمانيا بحسب ما أعلن مسؤولون أوكرانيون وغربيون أمس الثلاثاء.

وفي فيديو دعائي نشرته وزارة الدفاع يوم أمس، ظهر وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، راكباً على متن دبابة بريطانية وسط دبابات أخرى رفع عليها علم أوكرانيا.

وفي الشريط يشكر ريزنيكوف نظيره البريطاني بين والاس على دعمه أوكرانيا، ويقول إن هذه الآليات ستبدأ قريباً مهامها القتالية.

وتأتي هذه الدبابات القتالية من طراز تشالنجر وليوبارد التي وُعدت بها كييف منذ مطلع السنة في الوقت المناسب تزامناً مع هجوم الربيع الذي تخطط القوات الأوكرانية لشنه.

تزامنا، أكدت روسيا نيتها نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس حليفتها الكبيرة المجاورة لأوكرانيا رغم الاحتجاجات الغربية، كما أعلنت وزارة الدفاع أن الولايات المتحدة نشرت صواريخ بعيدة المدى في أوكرانيا من طراز GLSDB ويمكن إطلاقها من راجمات الصواريخ هيمارس.

وفي رسالة نشرت عبر فيسبوك، أعلن ريزنيكوف أن دبابات "تشالنجر البريطانية وسترايكر وكوغار الأمريكية وماردر الألمانية انضمت إلى الوحدات الأوكرانية".

ونشر كذلك صورة لهذه الآليات من دون أن يحدد التاريخ الذي تسلمت فيه كييف هذه الدبابات.

وأكدت ناطقة باسم الوزارة الأوكرانية إيرينا زولوتار لوكالة فرانس برس أن دبابات تشالنجر "أصبحت في أوكرانيا" من دون ان تحدد عددها.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس من جهته، أن برلين سلمت دبابات قتالية من طراز ليوبارد "متطورة جداً" لكييف في حين أوضحت وزارة الدفاع لاحقاً أن عددها 18.