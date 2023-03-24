زيلينسكي يتفقّد محيط الجبهة الجنوبية وجيشه يعلن عن طريق الخطأ انسحاب روسيا من جوار خيرسون

تفقّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي الخميس محيط الجبهة في جنوب أوكرانيا طالبا من الأوروبيين تزويد كييف طائرات حربية وصواريخ بعيدة المدى، في حين أعلن جيشه عن طريق الخطأ انسحاب روسيا من نوفا كاخوفكا القريبة من مدينة خيرسون في جنوب البلاد.

في مدينة باخموت في شرق البلاد حيث تتركّز منذ أشهر أعنف المعارك، أكد الجيش الأوكراني رصد "إنهاك" في صفوف القوات الروسية، معلنا عزمه على استغلال ذلك في شن هجوم مضاد "وشيك".

وزيلينسكي الذي كان قد زار الأربعاء محيط باخموت، تفقّد الخميس محيط مدينة خيرسون التي انسحب منها الروس في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى الضفة المقابلة من نهر دنيبرو، الحدود الطبيعية بين الجيشين.

بعد ساعات على تفقّد زيلينكسي المنطقة أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية انسحبت الأربعاء من مدينة نوفا كاخوفكا الواقعة على الجهة المقابلة من نهر دنيبرو في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا.