مستوطن يقتل فلسطينياً بزعم أنه كان يخطط لهجوم شمالي الضفة الغربية المحتلة

قتل مستوطن إسرائيلي اليوم الجمعة فلسطينياً بالرصاص، قال عنه الجيش الإسرائيلي إنه كان مسلحاً بسكاكين وعبوات ناسفة قرب مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكد مسؤولون فلسطينيون مقتل شاب يبلغ من العمر 21 عاماً على يد مستوطن إسرائيلي قرب قلقيلية اليوم الجمعة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في إفادة منفصلة، أن قواته داهمت بلدة قرب مدينة رام الله خلال الليل، وفتحت النار على حشد رشقها بالحجارة والقنابل الحارقة، مما أسفر عن سقوط شخص، دون أن يحدد إن كان قد قتل أم أصيب.

تصاعد التوتر

وهناك تصاعد في التوتر في الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر شهدت مداهمات شبه يومية ينفذها الجيش الإسرائيلي وتصاعداً في عنف المستوطنين وسط موجة من هجمات ينفذها فلسطينيون.

وأمس الخميس، فتح مسلح من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) النار في تل أبيب مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم في حالة حرجة قبل أن تقتله الشرطة وأحد المارة.

وقالت حماس إن الهجوم جاء رداً على قتل إسرائيل لثلاثة مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية في وقت سابق من اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل قريبين للمسلح المنتمي لحماس وأمر بهدم منزله خلال المداهمة التي نفذها في نعلين اليوم الجمعة.

وعلى مدى العام المنصرم، نفذت القوات الإسرائيلية آلاف الاعتقالات في الضفة الغربية وقتلت أكثر من مئتي فلسطيني من بينهم مسلحون ومدنيون. وخلال ذات الفترة، قتل أكثر من 40 إسرائيلياً وأجنبياً في هجمات نفذها فلسطينيون.