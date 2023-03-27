فيديو: الأذان يرفع في نادي تشيلسي وموائد الإفطار تُمَدُّ على مدرجاته

للمرة الأولى في تاريخه، نظم نادي تشيلسي الإنجليزي مائدة إفطار للمسلمين يوم الأحد 26 مارس/آذار، في ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

ودعا النادي الشهير المسلمين المقيمين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة إلى مأدبة إفطار جماعي، في خطوة تجسد فكرة التعايش ونبذ العنصرية والكراهية في البلاد.

تم توزيع عشرات التذاكر في المساجد المحلية ونوادي الشباب.

ونشر الصحفي الرياضي إبراهيم خضرة عبر صفحته الخاصة على تويتر، مشهدا مصورا يظهر لحظات رفع آذان المغرب من قبل أحد الحاضرين في ملعب ستامفورد.

وأشار النادي إلى أنه لن يسمح لأي شخص ليس لديه تذكرة الدخول إلى المكان.

وأكد أنه يتطلع إلى زيادة مثل هذه المبادرات خلال السنوات القادمة.