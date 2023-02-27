شاهد: وزير الخارجية المصري في أول زيارة لسوريا منذ اندلاع الحرب

وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة دمشق يوم الإثنين للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية.

وكان في استقبال شكري وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مطار دمشق.

وصل شكري بعد يوم من زيارة وفد من النواب العرب لسوريا والتقى بالرئيس بشار الأسد.

وتعكس الزيارات تحسناً مستمراً في العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي ظل لأكثر من عقد من الزمان معزولاً عن معظم أنحاء المنطقة.

مصر والمملكة العربية السعودية، من بين حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، الذين قدموا مساعدات من الزلزال إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا.