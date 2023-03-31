المعارك مستمرة.. أوكرانيا لم تعد تسيطر سوى على ثلث باخموت

المعارك مستمرة.. أوكرانيا لم تعد تسيطر سوى على ثلث باخموتمحادثة
يستمر القتال في مدينة باخموت، التي باتت رمزًا للمعركة بين الروس والأوكرانيين للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية، بفعل طول المعركة الجارية حولها والخسائر الفادحة التي لحقت بالطرفين.
وتقدمت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة في شمال المدينة وجنوبها فقطعت عددًا من طرق الإمدادات الأوكرانية وسيطرت على القسم الشرقي منها.
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لافروف يرأس اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي الشهر المقبل
يرأس وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي في نيويورك في نيسان/ أبريل خلال تولّي روسيا الرئاسة الدوريّة لهذه الهيئة التنفيذيّة للأمم المتحدة.
وقالت الناطقة باسم الخارجيّة الروسيّة ماريا زاخاروفا لصحافيّين إنّ "حدثًا رئيسيًا آخر للرئاسة الروسيّة سيكون مناقشة علنيّة على مستوى عالٍ لمجلس الأمن حول تعدّدية فعّالة عبر الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، موضحة أنّ "هذا الاجتماع سيكون برئاسة وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف".
كذلك، يرأس لافروف جلسة مناقشات حول الشرق الأوسط في 25 نيسان/ أبريل.
وكانت أوكرانيا وصفت في وقت سابق الخميس الرئاسة الروسيّة لمجلس الأمن الشهر المقبل بأنها "مزحة سيّئة".
وكتب وزير الخارجيّة الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة أنّ "روسيا اغتصبت مقعدها وتشنّ حربًا استعماريّة ورئيسها مجرم حرب مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة خطف أطفال".
الاتحاد الأوروبي يدين "الازدراء المنهجي" لموسكو بحرية الصحافة
كتب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على تويتر الخميس أن الاتحاد "يدين" توقيف روسيا للصحافي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش بتهمة التجسس، منتقدا "الازدراء المنهجي" لموسكو بحرية الصحافة.
وأضاف بوريل: "ينبغي أن يتمكن الصحافيون من ممارسة مهنتهم بحرية، وهم يستحقون تلقي الحماية. تثبت السلطات الروسية مرة جديدة ازدراءها المنهجي بحرية وسائل الإعلام".
مستشار زيلينسكي: أوكرانيا لم تعد تسيطر سوى على ثلث باخموت
أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية سيرغي ليشتشنكو أن كييف لم تعد تسيطر سوى على ثلث مدينة باخموت التي تشهد معارك عنيفة منذ أشهر في شرق أوكرانيا.
وقال ليشتشنكو خلال مؤتمر صحافي بثه حساب الرئاسة على تلغرام أن "أوكرانيا تسيطر على ثلث باخموت، كما أكد المراقبون الدوليون".
لكنه نفى أن تكون القوات الروسية تحاصر المدينة مثلما سبق أن أكد مسؤول محلي موال لروسيا.