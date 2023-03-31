المعارك مستمرة.. أوكرانيا لم تعد تسيطر سوى على ثلث باخموت

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لافروف يرأس اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي الشهر المقبل

يرأس وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي في نيويورك في نيسان/ أبريل خلال تولّي روسيا الرئاسة الدوريّة لهذه الهيئة التنفيذيّة للأمم المتحدة.

وقالت الناطقة باسم الخارجيّة الروسيّة ماريا زاخاروفا لصحافيّين إنّ "حدثًا رئيسيًا آخر للرئاسة الروسيّة سيكون مناقشة علنيّة على مستوى عالٍ لمجلس الأمن حول تعدّدية فعّالة عبر الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، موضحة أنّ "هذا الاجتماع سيكون برئاسة وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف".

كذلك، يرأس لافروف جلسة مناقشات حول الشرق الأوسط في 25 نيسان/ أبريل.

وكانت أوكرانيا وصفت في وقت سابق الخميس الرئاسة الروسيّة لمجلس الأمن الشهر المقبل بأنها "مزحة سيّئة".

وكتب وزير الخارجيّة الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة أنّ "روسيا اغتصبت مقعدها وتشنّ حربًا استعماريّة ورئيسها مجرم حرب مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة خطف أطفال".