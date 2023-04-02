بلجيكا: انفجار في أنتويرب يلحق أضرارًا ب20 منزلًا واشتباهٌ في وقوف عصابات المخدرات وراء الحادث

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هز انفجار الأحد وسط مدينة أنتويرب شمال بلجيكا في حادثة يشتبه في ارتباطها بعالم الجريمة المنظمة بحسب الشرطة.

وقد تضرر نحو 20 منزلًا وخمس سيارات جراء الانفجار الذي وقع فجر الأحد قرب ساحة فرانكلين روزفلت في المدينة التي تعتبر عاصمة تجارة الماس في أوروبا كما تسبب في إصابة شخص واحد بجراح طفيفة وأدى لكسر زجاج نوافذ 20 منزلًا.

ويبدو أن أحد تلك المنازل كان مستهدفًا، وقد لحقته أضرار أكبر مقارنة مع البيوت الأخرى. وقد أفادت وسائل إعلام بلجيكية بأن الشرطة تشتبه في كون الواقعة على علاقة بتجار المخدرات لكنها لم تستبعد فرضيات أخرى.

وقد عمدت السلطات إلى فرض طوق أمني حول المكان فيما سارع إلى المنطقة عسكريون مختصون في المتفجرات ونزع الألغام لجمع الأدلة والوقوف على ما جرى. أما سكان الحي فقد تمّ إجلاؤهم ريثما انتهى المحققون من عملهم.

وكانت بلجيكا قد عيّنت قبل مدة مفوضا ساميا لمكافحة تجارة المخدرات وشدّدت من الإجراءات العقابية لحيازة مادة الكوكايين بتحديد غرامة قد تصل إلى 1000 يورو.

وقد عرفت عمليات ضبط المخدرات زيادة ملفتة في الشهور الأخيرة مع ارتفاع في عدد حوادث العنف المرتبطة بعصابات الاتجار في هذه المواد.

ويعتبر ميناء أنتويرب بوابة رئيسية لمرور المخدرات حيث أُعلن مؤخرا أن السلطات قد صادرت عام 2022 كميات قياسية من الكوكايين حيث بلغت 100 طن من المادة المحظورة.