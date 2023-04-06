وسائل إعلام إيرانية وسعودية: لقاء نادر بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي في بكين

بقلم: يورونيوز مع أ ف ب

عقد وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والسعودي فيصل بن فرحان لقاء نادرا في بكين الخميس، استكمالًا لاتفاق دبلوماسي مفاجئ توسّطت فيه الصين الشهر الماضي، حسب ما أفادت وسائل إعلام في البلدين.

وبثّت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الإيرانية الرسمية لقطات فيديو تُظهر الوزيرين يتصافحان أمام عدسات الكاميرات.

من جانبها أوردت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أن وزيري الخارجية عقدا "اجتماعًا موسعًا ضم وفدي البلدين بحثا فيه تنفيذ الاتفاق على عدة أصعدة".

لقاء وزيري الخارجية السعودي والإيراني التلفزيون الرسمي السعودي

وفي منتصف الشهر الماضي، رحّب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأحد بدعوة تلقاها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض بهدف ترسيخ التقارب بين البلدين، كما أعلن مسؤول في الرئاسة الإيرانية.

وقال مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئيس الإيراني محمد جمشيدي في تغريدة إن "الملك السعودي دعا في رسالة الرئيس الإيراني إلى زيارة المملكة ورحب بالاتفاق بين البلدين الشقيقين وطالب بتعزيز العلاقات بينهما".

وبدأت قطيعة بين البلدين عام 2016، بعدما هاجم متظاهرون في إيران البعثات الدبلوماسية السعودية، في أعقاب إعدام المملكة لرجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.

إلا أن الصين توسطت بين طهران والرياض، عقب اجتماعات ثنائية حصلت في بغداد برعاية عراقية، إلى أن تبلورت في لقاء أمني في بكين بداية آذار/ مارس الماضي أعلن فيه عن عودة العلاقات بين الجانبين.