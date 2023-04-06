ماكرون يؤكد للرئيس الصيني أنه يعول عليه "لإعادة روسيا إلى رشدها"

باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس محادثاته في بكين لبناء "طريق مشترك" مع الصين قبل أن يلتقي نظيره شي جينبيغ حليف موسكو المقرب، الذي يأمل منه أن يلعب دور الوسيط في التوصل إلى السلام في اوكرانيا.
وقال الرئيس الفرنسي في مستهل اجتماع أول في قصر الشعب قلب السلطة الصينية مع رئيس الوزراء لي كيانغ، "القدرة على تشارك تحليل مشترك وبناء طريق مشترك أمر بالغ الأهمية".
وشدد على أهمية "الحوار بين الصين وفرنسا في هذه المرحلة المضطربة التي نمر بها".
ويعقد ماكرون لقاء منفردا بعد الظهر مع نظيره الصيني قبل أن تنضم إليهما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في إطار اجتماع ثلاثي حيث ينويان إيصال صوت أوروبا بشأن النزاع في أوكرانيا المتواصل منذ أكثر من سنة.
في الأسابيع الأخيرة، زادت الضغوط الدولية على الصين لحملها على الانخراط في مساعي السلام في إطار النزاع الأوكراني. فرغم إعلان بكين الحياد رسميا بهذا الخصوص، لم يدن شي جينبيغ الغزو الروسي ولم يتحدث هاتفيا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حتى.
وإليكم آخر الاخبار المتعلقة بالحرب في أوكرانيا:
روسيا تؤكد أنها صدت توغلا "لمخربين أوكرانيين" في أراضيها
أعلنت روسيا الخميس أنها صدت مجموعة "مخربين" أوكرانيين حاولوا التوغل في أراضيها عبر منطقة بريانسك الحدودية التي اعتقل فيها طيار أوكراني الأربعاء.
وافاد حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز عبر تطبيق تلغرام أن "قوة حرس الحدود في جهاز الأمن الفدرالي الروسي في منطقة بريانسك أحبطت محاولة توغل في الأراضي الروسية قامت بها مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية من عشرين عنصرا قرب قرية سلوتشوفسك".
شي وماكرون يدعوان إلى مفاوضات سلام بأسرع وقت ممكن
وشدد ماكرون على وجوب "استئناف المحادثات في أسرع وقت ممكن لبناء سلام دائم" فيما اعتبر شي أنه "لا يمكن استخدام السلاح النووي" منددا بأي "هجوم يستهدف مدنيين"، في تصريحات مشتركة أدليا بها بعد لقاء ثنائي في بكين.
ماكرون يؤكد لشي أنه "يعول" عليه "لإعادة روسيا إلى المنطق"
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس خلال زيارة دولة في بكين لنظيره الصين شي جينبيغ إنه يعول عليه "لإعادة روسيا إلى رشدها".
وأكد الرئيس الفرنسي خلال لقاء ثنائي رسمي مع شي "أعرف أن بإمكاني الاعتماد عليكم لإعادة روسيا إلى رشدها والجميع إلى طاولة المفاوضات".
ماكرون وفون دير لايين يلتقيان شي لإيصال صوت أوروبا بشأن أوكرانيا
باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس محادثاته في بكين لبناء "طريق مشترك" مع الصين قبل أن يلتقي نظيره شي جينبيغ حليف موسكو المقرب، الذي يأمل منه أن يلعب دور الوسيط في التوصل إلى السلام في اوكرانيا.
وقال الرئيس الفرنسي في مستهل اجتماع أول في قصر الشعب قلب السلطة الصينية مع رئيس الوزراء لي كيانغ، "القدرة على تشارك تحليل مشترك وبناء طريق مشترك أمر بالغ الأهمية".
وشدد على أهمية "الحوار بين الصين وفرنسا في هذه المرحلة المضطربة التي نمر بها".
ويعقد ماكرون لقاء منفردا بعد الظهر مع نظيره الصيني قبل أن تنضم إليهما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في إطار اجتماع ثلاثي حيث ينويان إيصال صوت أوروبا بشأن النزاع في أوكرانيا المتواصل منذ أكثر من سنة.
في الأسابيع الأخيرة، زادت الضغوط الدولية على الصين لحملها على الانخراط في مساعي السلام في إطار النزاع الأوكراني. فرغم إعلان بكين الحياد رسميا بهذا الخصوص، لم يدن شي جينبيغ الغزو الروسي ولم يتحدث هاتفيا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حتى.
على العكس توجه شي قبل فترة قصيرة إلى موسكو حيث جدد تحالفه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
في ظل هذه الأجواء يسعى ماكرون إلى أن يكون "صوتا يوحد أوروبا" لذا دعا فون دير لايين إلى مرافقته على ما ذكّر في خطاب ألقاه الأربعاء.