أطباء فرنسا في رياض الأطفال وأطباء بريطانيا في الشوارع.. ما السبب؟

باشر آلاف الأطباء الشباب في المملكة المتحدة إضراباً مدته أربعة أيام للمطالبة بأجور أفضل، في خضم أزمة غلاء معيشة، وخرجوا حاملين لافتات غاضبة كتب عليها "الطبيب يستحق أكثر من 14 جنيهاً استرلينياً في الساعة"، وذلك بعد أن خسروا 26 % من قيمة أجورهم الفعلية منذ العام 2008

واعتبرت هذه التعبئة هي الأكبر تأثيراً في تاريخ النظام الصحي العام في البلاد، خاصة وأن 350 ألف موعد طبي قد يُؤجل.

أما في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، فيخصّص حوالي أربعين طالباً في الطب والصيدلة أربعة أيام في الصباح لشرح تخصصهم للأطفال في الحضانة، ويحاولون التقرب منهم بالكشف عن الألعاب المحببة لديهم، كي يعتاد الأطفال على رؤية الأطباء ولا يشعروا بالقلق إذا اضطروا لزيارة المستشفى.