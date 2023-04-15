شاهد: قتيل وعشرات الجرحى في انهيار جسر للمشاة في الهند

بقلم: يورونيوز

انهار جسر للمشاة يوم الجمعة خلال احتفال بايساخي في قرية بمنطقة جامو وكشمير الهندية ، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 80 شخصًا على الأقل بجروح متفاوتة حسب ما أعلنته السلطات المحلية.

وقالت السلطات الهندية إن جسر مشاة مزدحم انهار في نهر صخري في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند بينما كان يحتفل أزيد من 100 شخص بمهرجان الحصاد الربيعي، ما أودى بحياة فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات وإصابة العشرات بجروح.

وهرعت فرق الإغاثة والإنقاذ إلى الجسر المعدني المنخفض، الذي لم يستطع تحمل ثقل المحتفلين، إذ أن السعة القصوى للجسر الضيق كانت نحو 36 حسب ما أكدته السلطات المحلية.

ولفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة في المستشفى ، كما يوجد أزيد من سبعة أشخاص في حالة حرجة.