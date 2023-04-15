EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

الهند

شاهد: قتيل وعشرات الجرحى في انهيار جسر للمشاة في الهند

Access to the comments محادثة
انهيار جسر للمشاة في كشمير بالهند
انهيار جسر للمشاة في كشمير بالهند   -  Copyright  AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز

انهار جسر للمشاة يوم الجمعة خلال احتفال بايساخي في قرية بمنطقة جامو وكشمير الهندية ، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 80 شخصًا على الأقل بجروح متفاوتة حسب ما أعلنته السلطات المحلية.

وقالت السلطات الهندية إن جسر مشاة مزدحم انهار في نهر صخري في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند بينما كان يحتفل أزيد  من 100 شخص بمهرجان الحصاد الربيعي، ما أودى بحياة فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات وإصابة العشرات بجروح.

وهرعت فرق الإغاثة والإنقاذ إلى الجسر المعدني المنخفض، الذي لم يستطع تحمل ثقل المحتفلين، إذ أن السعة القصوى للجسر الضيق كانت نحو 36 حسب ما أكدته السلطات المحلية.

ولفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة في المستشفى ، كما يوجد أزيد من سبعة أشخاص في حالة حرجة.

المصادر الإضافية • أ ب

مواضيع إضافية

شاهد: في ذكرى ميلاد غورو تيج بهادور.. المخلصون في الهند يتوافدون إلى المعبد الذهبيّ

شاهد: الهند اصطبغت بالألوان.. والآلاف في الشوارع للاحتفال بمهرجان "هولي" السنوي

شاهد احتفالات الهندوس بحلول الربيع و"انتصار الخير على الشر في عيد الألوان