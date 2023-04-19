كيف تدعم قطر الأعمال الخيرية داخل البلاد وخارجها؟

بقلم: يورونيوز

بعد استضافة كأس العالم FIFA بنجاح، تواصل قطر إظهار التزامها بالعمل الخيري والتطوعي. في هذه الحلقة من قطر 365، نكتشف كيف تشجع الدولة وتعزز المبادرات الخيرية والجهود التطوعية.

من بين العديد من المبادرات الخيرية، هناك فعالية عالمية نظمتها CR Runway Qatar Fashion United، إحدى المشاركات، وعد محمد، مؤسسة WAADdesigns، على وشك تقديم مجموعتها. هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها هذه الشابة في عرض أزياء دولي.

تقول: "يشرفني أن يتم اختياري للمشاركة في عرض الأزياء هذا مع مجموعة متنوعة من المصممين. سيحضر الناس من جميع أنحاء العالم هذا العرض ويرون إبداعاتنا".

وتوضح أن بدء نشاطها التجاري في مجال الأزياء لم يكن خيارًا سهلاً بالنسبة لها. تقول الشابة: "كنت خريجة شابة، تخرجت من الجامعة، وأردت فرصة عمل لم أتمكن من الحصول عليها. لذلك بدأت عملي الخاص".

تتخصص شركته WAADdesigns في ابتكار الملابس التقليدية ولكن بلمسة عصرية. وتضيف: "أصنع العبايات، وهي ملابس عربية تقليدية. إذا رأيت شخصًا يرتدي ثوبًا جميلًا، ويرتدي قصة جميلة، أحاول أن أبذل قصارى جهدي لتحويل ذلك إلى لباس أكثر احتشامًا".

التعليم أولا

يحتفل عرض أزياء CR Runway بالتنوع الثقافي والموهبة التي يتمتع بها 150 مصممًا من أكثر من 50 دولة، ويقدمون أعمالهم في جو يجمع بين الموضة والموسيقى والرياضة. أتيحت الفرصة لواحد وعشرين مصممًا من قطر لعرض أعمالهم، وكثير منهم لأول مرة على المسرح الدولي.

ولكن بالإضافة إلى إبداعهم، يجب أن يتمكن هؤلاء الفنانون أيضًا من بيع منتجاتهم من أجل البقاء، كما توضح مها السليطي، مديرة متحف التصميم والتكنولوجيا M7 ، مركز الأزياء والتصميم والابتكار. من قطر.

تم افتتاح M7 في عام 2020، ويهدف إلى احتضان وتطوير الأعمال الإبداعية في المنطقة.

من خلال هذا العرض، جمعت CR Runway الأموال لمؤسسة Education Above All، وهي منظمة قطرية غير ربحية تدعم الوصول إلى التعليم الجيد لملايين الأطفال في 59 دولة.

وفقًا لمليحة مالك، مديرة برنامج جمعية التعليم فوق الجميع، هناك حوالي 60 مليون طفل في جميع أنحاء العالم خارج المدرسة. لهذا السبب سيتم التبرع بعائدات عرض الأزياء لعدة دول، من تنزانيا إلى الصومال عبر كمبوديا وبورما، وكذلك لمشاريع في أفغانستان وغزة.

تقول مليحة مالك: "نحن نضمن معاملة جميع الأطفال، أينما كانوا، على أنهم أفراد فريدون ومهمون لديهم القدرة على التألق ونعتقد أن التعليم هو المفتاح لتحقيق ذلك".

لذلك، أتاح عرض الأزياء هذا إبراز التنوع الثقافي ومواهب المصممين المحليين مع دعم قضية إنسانية مهمة. رؤية تتطابق تمامًا مع رؤية تصميمات WAAD.

مساعدة تركيا وسوريا

وبحسب الأمم المتحدة، فإن الأضرار التي سببتها الزلازل الأخيرة التي ضربت تركيا (تركيا) وشمال سوريا ستتجاوز 100 مليار دولار. في مواجهة هذا الوضع، حشد الهلال الأحمر القطري إمكانياته بسرعة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى المنطقة المنكوبة.

على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الأخير في الدوحة ، أتيحت الفرصة لفريق قطر 365 للقاء فاطمة عابدين ، أخصائية الاستجابة في جمعية الهلال الأحمر القطري، لفهم كيفية استجابة المنظمة لهذا الزلزال الرهيب.

عادل حليم، يورونيوز: "فاطمة عابدين، نحن في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموا، المنعقد في قطر. لماذا كان من المهم للغاية أن يتواجد الهلال الأحمر القطري هنا؟

فاطمة عابدين، أخصائية الاستجابة للكوارث، الهلال الأحمر القطري: "بادئ ذي بدء ، أشكركم على دعوتكم لنا ومنحنا هذه المقابلة. الهدف الرئيسي لجمعية الهلال الأحمر القطري هو الوصول إلى السكان المحليين وأهمية مشاركتهم في المشاريع في بلادهم. لماذا ؟ لأنه في أوقات الأزمات، أول من يتدخل هم السكان المحليون. وإذا اضطررنا، كمنظمة إغاثة، إلى مغادرة البلاد، فسيكون السكان المحليون أول من يتدخل. هم الذين سيواصلون المشروع ويتولون مسؤولية توزيع المنتجات أو التنمية المستدامة لبلدهم."

عادل حليم: "صُدم المجتمع الدولي بالصور الصعبة القادمة من تركيا وسوريا. كيف كان رد فعل الهلال الأحمر تجاه الزلازل؟

فاطمة عابدين: "أنشأت جمعية الهلال الأحمر القطري مركزًا لإدارة الكوارث، ومركزًا للتدريب، حيث قام الأفراد والمتطوعون بجمع المعلومات حول الأزمة، وما حدث مع الزلزال، وعدد المتضررين. بعد ذلك، قام فريقنا على الميدان في تركيا وسوريا على الفور بتقييم احتياجات السكان وتوزيع المساعدات الطارئة. وأخيراً، خصص مقر الهلال الأحمر القطري 2 مليون دولار أمريكي للسكان لتقديم المساعدة لهم.

عادل حليم: "كم عدد المتطوعين في الهلال الأحمر القطري؟"

فاطمة عابدين: "لدينا حاليًا 27000 متطوع في قطر، وقد لعبوا دورًا استثنائيًا خلال جائحة كوفيد -19، حيث اضطروا إلى إدارة بعض المعسكرات للأشخاص المعزولين. كما أنهم مدربون جيدًا وينتمون إلى خلفيات مختلفة وخبرات مختلفة ويشاركون في العديد من أحداث الأزمات وتوزيع المنتجات في قطر أو حتى خارج الدولة."

عادل حليم: "بالحديث عن المعسكرات، لقد أكملت مؤخرًا المعسكر التاسع لإدارة الكوارث في الخور. لماذا هذا التدريب مهم جدا اليوم؟"

فاطمة عابدين: " يساعد هذا المخيم المتطوعين ويدربهم لتحسين مهاراتهم في إدارة الأزمات وتمكينهم من إدارة الأزمات والانتشار فورًا في حالات الطوارئ."

رمضان فرصة لمساعدة المحتاجين

إن ممارسة الصيام خلال شهر رمضان المبارك ليست فقط عملًا دينيًا ، ولكنها أيضًا فرصة لمن لديهم الوسائل لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليها. مع أخذ ذلك في الاعتبار، أطلقت قطر الخيرية، أكبر مؤسسة خيرية في قطر، مبادرة رائدة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

كجزء من مبادرة "المطبخ الخيري" لقطر الخيرية ، يقوم الشيف عبد الله المرزوقي وفريقه بإعداد وجبات الإفطار كل يوم وتوزيعها على المحتاجين. يصادف هذا العام السنة الخامسة من مشاركة الرئيس عبد الله في هذه القضية ، مما يدل على التزامه بدعم الفئات الأكثر ضعفاً.

"أطبخ بقلبي لأنه من أجل الدين أولاً. إليكم رسالتي: كل الناس متساوون. عاملوا الناس كما تريدون أن يعاملوا. وخاصة خلال شهر رمضان ، هذه رسالتنا: أظهروا كرمنا وشخصيتنا، يقول عبد الله المرزوقي: "إنسانيتنا في إطعام الناس".

تؤمن قطر الخيرية بأنه يجب أن يتمكن الجميع من الاستمتاع بوجبة الإفطار بغض النظر عن ظروفهم. يمكن للناس المساهمة من خلال التبرع بمكونات للطعام، مما يمنحهم الفرصة للتبرع بما يحلو لهم، فهذه أيضًا قيمة مهمة لدينهم. ثم يتم تحضير الوجبات وتوزيعها من قبل المتطوعين على العائلات التي تحتاج إلى وجبة إفطار.

رمضان هو وقت مزدحم بالنسبة لقطر الخيرية، التي تطلق العديد من برامج التوعية والدعم المجتمعي. تدير المؤسسة الخيرية أيضًا عددًا من البرامج التدريبية لمساعدة المتطوعين على تطوير مهارات قيمة مثل القيادة والعمل الإنساني وإدارة المشاريع.

"نحن نمكّن الشباب من المشاركة في حياة المجتمع. ونعلم مدى أهمية رد الجميل للمجتمع بما قدمه لنا. والشعار الرئيسي هو مساعدة الشباب على الشعور بأن الأمر يتعلق بتمكينهم من تحقيق ذاتهم وترسيخ قيمهم في المجتمع"، تقول فاطمة المهندي، مديرة البرامج المحلية وتنمية المجتمع في قطر الخيرية.