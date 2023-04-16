شاهد: قوات الدعم السريع تنشر فيديو لعناصرها في حديقة القصر الرئاسي بالخرطوم

بقلم: يورونيوز

نشرت قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلة، والمعروف بـ"حميدتي"، مقطع فيديو يظهر عناصرها في حديقة القصر الرئاسي في الخرطوم.

وتحوّل التوتر بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وزعيم قوات الدعم السريع إلى مواجهات عنيفة السبت، بعد تصعيد في الخلافات السياسية في الأسابيع الأخيرة.

وتستخدم كل أنواع الأسلحة من بنادق ومدفعية وطائرات مقاتلة، في هذه المعارك التي تشهدها العاصمة وعدد من المدن الأخرى في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة وتعد من بين أفقر دول العالم.

ونشرت قوات الدعم السريع هذا الفيديو على صفحتها على فيسبوك، وقالت في تعليق عليه: "لحظة اعتقال عدد من المسلحين بالقرب من القصر الرئاسي".

من جهته، كان الجيش أعلن مساء السبت عبر فيسبوك أنّ "القوات الجوية السودانية ستقوم بعملية مسح كامل لمناطق تواجد ميليشيا الدعم السريع المتمرّدة"، موضحًا أنّه يطلب من "المواطنين الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج".

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، المنظمة المستقلة والمؤيدة للديموقراطية، فإنّ "إجمالي القتلى المدنيين بلغ 56" أكثر من نصفهم في الخرطوم وضواحيها، بينما لقي "عشرات" الجنود وعناصر القوات شبه العسكرية حتفهم. بالإضافة إلى ذلك، أصيب حوالي 600 شخص بجروح.