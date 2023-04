بولندا والمجر تحظران استيراد الحبوب من أوكرانيا لحماية إنتاجهما المحلي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة الأخير للصين حيث أثارت تصريحاته الأخيرة انتقادات في أوروبا والولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي في تلغرام "أجريت محادثة استمرت نحو ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (...) نوقشت نتائج زيارة الرئيس ماكرون الأخيرة للصين".

قال ماكرون الذي زار الصين الأسبوع الماضي في مقابلة في نهاية الأسبوع إنّ أوروبا لا ينبغي أن تكون "تابعاً" لواشنطن أو بكين في ما يتعلق بقضية تايوان.

وتمسّك الرئيس الفرنسي بتصريحاته التي أثارت جدلًا قائلاً خلال زيارته لأمستردام الأربعاء إنّ التحالف مع الولايات المتحدة لا يعني "التبعية" لها.

I praised 🇫🇷 intention to further strengthen support for 🇺🇦 on the battlefield.

We also discussed the preparations for the @NATO Vilnius summit and its expected results, in particular regarding Ukraine's obtaining effective security guarantees even before joining the Alliance 2/2