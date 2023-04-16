بولندا والمجر تحظران استيراد الحبوب من أوكرانيا لحماية إنتاجهما المحلي

أعلنت بولندا والمجر السبت حظر استيراد الحبوب ومنتجات زراعية أخرى من أوكرانيا بهدف حماية انتاجهما المحلي، وفق مسؤولين من البلدين.
وكانت صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الدول الأخرى تمر عبر الاتحاد الأوروبي منذ إغلاق طريق التصدير التقليدي عبر البحر الأسود بسبب الغزو الروسي.
لكن بسبب مشاكل لوجستية، أدى تراكم مخزونات الحبوب في بولندا إلى انخفاض أسعارها في السوق المحلية، ما دفع بالمزارعين إلى التظاهر وإجبار وزير الزراعة البولندي على الاستقالة.
وقال زعيم الحزب الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي "قررت الحكومة اليوم (السبت) حظر واردات الحبوب إلى بولندا بالإضافة إلى عشرات المنتجات الغذائية الزراعية الأخرى".
وأضاف "والا سيؤدي ذلك إلى أزمة خطيرة في القطاع الزراعي في بولندا".
وشدد كاتشينسكي في كلمة أمام اجتماع لحزبه "القانون والعدالة" على أن بولندا تواصل مع ذلك دعم أوكرانيا. وقال "نظل دون أدنى تغيير أصدقاء وحلفاء لأوكرانيا".
وفي بيان مماثل، أعلن وزير الزراعة المجري استفان ناغي على فيسبوك أن بلاده حظرت استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.
الصين وأوكرانيا على رأس جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع
يعقد وزراء خارجية دول مجموعة السبع اعتبارًا من الأحد اجتماعا في مدينة كارويزاوا السياحية في وسط اليابان لإجراء مناقشات يهيمن عليها كما يبدو الضغط الصيني المتزايد على تايوان والنزاع في أوكرانيا.
وهيمن شرق آسيا على التحركات الدبلوماسية في الأيام الأخيرة خصوصا بعد إطلاق كوريا الشمالية الخميس ما وصفته بأنه "نوع جديد" من الصواريخ البالستية العابرة للقارات (آي سي بي ام) التي تعمل بالوقود الصلب، في إطار تجارب أسلحتها التي تضاعفت في الأشهر الأخيرة.
وقبل أيام، أجرت الصين مناورات عسكرية حول تايوان شملت محاكاة لهجمات وحصار للجزيرة التي تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.
وحذرت مجموعة السبع بكين باستمرار من أي محاولة لتغيير الوضع القائم بالقوة فيما يتعلق بتايوان ودق بعض أعضائها ناقوس الخطر في الأيام الأخيرة.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بكين الجمعة إن أي "تصعيد عسكري في مضيق تايوان سيكون سيناريو كارثيا للعالم بأسره".
بولندا تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا لحماية مزارعيها
أعلن زعيم الحزب الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي أن بلاده قررت السبت حظر استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا لحماية مزارعيها.
تمر الحبوب الأوكرانية المخصصة للبلدان الأجنبية عبر الاتحاد الأوروبي منذ أن علق طريق التصدير التقليدي عبر البحر الأسود بسبب الغزو الروسي.
لكن بسبب مشاكل لوجستية، يتراكم مخزون الحبوب في بولندا مما أدى إلى انخفاض الأسعار المحلية وإلى تظاهرات مزارعين ثم استقالة وزير الزراعة البولندي.
وقال كاتشينسكي الذي كان يتحدث من بلدة ليس شمال بولندا "قررت الحكومة اليوم (السبت) حظر دخول واردات الحبوب إلى بولندا بالإضافة إلى عشرات المنتجات الغذائية الزراعية الأخرى".
وأضاف "والا سيؤدي ذلك إلى أزمة خطيرة في القطاع الزراعي في بولندا".
11 قتيلا في قصف مبنى سكني في سلوفيانسك بشرق أوكرانيا
ارتفعت حصيلة قتلى قصف روسي على مبنى سكني في سلوفيانسك بشرق أوكرانيا، الى 11 قتيلا السبت غداة اطلاق صاروخ بينما تحدث الجيش الروسي عن تحقيق مكاسب قرب باخموت.
واعلنت فيرونيكا باخال المتحدثة باسم خدمة الطوارئ الأوكرانية لمنطقة دونيتسك الشرقية عبر التلفزيون ان "عدد ضحايا قصف سلوفيانسك ارتفع إلى 11 شخصا".
وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط تسعة قتلى بينهم طفل يبلغ من العمر عامين و21 جريحا في القصف على مدينة سلوفيانسك الواقعة على بعد 45 كلم شمال غرب باخموت.
ذكرت السلطات الاوكرانية ان سلوفيانسك التي كان عدد سكانها قبل الحرب 22 ألف نسمة، استهدفت الجمعة بسبعة صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز إس-300 ألحقت أضرارا بخمسة مبان وخمسة منازل ومدرسة ومبنى إداري.
واتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بقصف المباني السكنية "بوحشية" و"بقتل الناس في وضح النهار".
وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس عناصر إنقاذ يبحثون عن ناجين في الطابق الأخير من مبنى سكني ودخانًا أسود يتصاعد من المنازل المحترقة في الجهة المقابلة من الشارع.
في أماكن أخرى في أوكرانيا، قتلت امرأتان السبت في قصف روسي على خيرسون جنوب البلاد، بحسب ما أعلن رئيس الإدارة الرئاسية أندريي يرماك على تلغرام.
زيلينسكي يقول إنه بحث مع ماكرون في زيارة الرئيس الفرنسي للصين
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة الأخير للصين حيث أثارت تصريحاته الأخيرة انتقادات في أوروبا والولايات المتحدة.
وقال زيلينسكي في تلغرام "أجريت محادثة استمرت نحو ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (...) نوقشت نتائج زيارة الرئيس ماكرون الأخيرة للصين".
قال ماكرون الذي زار الصين الأسبوع الماضي في مقابلة في نهاية الأسبوع إنّ أوروبا لا ينبغي أن تكون "تابعاً" لواشنطن أو بكين في ما يتعلق بقضية تايوان.
وتمسّك الرئيس الفرنسي بتصريحاته التي أثارت جدلًا قائلاً خلال زيارته لأمستردام الأربعاء إنّ التحالف مع الولايات المتحدة لا يعني "التبعية" لها.
I praised 🇫🇷 intention to further strengthen support for 🇺🇦 on the battlefield.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 15, 2023
We also discussed the preparations for the @NATO Vilnius summit and its expected results, in particular regarding Ukraine's obtaining effective security guarantees even before joining the Alliance 2/2
الجيش الروسي يتحدث عن تحقيق مكاسب في شمال وجنوب باخموت
أعلن الجيش الروسي السبت أنه حقق مكاسب ميدانية على المشارف الشمالية والجنوبية لباخموت (شرق أوكرانيا) التي تشكّل مركزاً للقتال منذ أشهر وتقدمت فيها القوات الروسية ببطئ حتى سيطرت على الجزء الأكبر من المدينة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام إنّ "وحدات فاغنر الهجومية تقدّمت بنجاح، واستولت على منطقتين واقعتين على المشارف الشمالية والجنوبية للمدينة"، مشيرة إلى "قتال أعنف" على الجبهة.
وتحارب مجموعة فاغنر المسلّحة بقيادة يفغيني بريغوجين، على خطّ المواجهة في هذه المعركة، بدعم من المدفعية والمظلّيين العسكريين.
وبحسب الوزارة الروسية، فإنّ القوات الأوكرانية "تتراجع وتدمّر عمداً البنى التحتية والمباني السكنية في المدينة من أجل إبطاء تقدّم" القوات الروسية.
وأضافت أنّ "القوات المحمولة جواً (الروسية)(...) تدعم تحرّكات المجموعات الهجومية للاستيلاء على المدينة".
وكانت روسيا أعلنت الجمعة أنّها تدفع باتجاه غرب باخموت للسيطرة على الجزء الأخير من المدينة المدمّرة إلى حدّ كبير وما زالت تحت سيطرة الجيش الأوكراني.
رئيس البرازيل: الولايات المتحدة يجب أن توقف "تشجيع" الحرب في أوكرانيا
وقبل مغادرته إلى الإمارات العربية المتحدة صرّح لولا للصحافة في بكين "على الولايات المتحدة أن توقِف تشجيع الحرب وأن تبدأ بالحديث عن السلام، ويجب أن يبدأ الاتحاد الأوروبّي بالحديث عن السلام".
مجلس أوروبا "قلق جدا" على صحة المعارض الروسي أليكسي نافالني
عبّر مجلس أوروبا عن "قلقه العميق" حيال الوضع الصحي للمعارض الروسي أليكسي نافالني الذي "يتدهور سريعا".
وفي بيان مشترك قال كل من الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيجينوفيتش بوريتش، ورئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تيني كوكس، ورئيسة لجنة وزراء مجلس أوروبا الوزيرة الأيسلندية ثورديس كولبرون ريكفيورد غيلفادوتير، "إننا نشعر بقلق عميق إزاء تقارير تفيد بأن الحالة الصحية لأليكسي نافالني المسجون في روسيا منذ أكثر من عامين بعد محاولة تسميم، تتدهور سريعا".
وأضافوا أنهم "قلقون جدا من أنباء حول سوء معاملة وظروف احتجاز قاسية" يتعرض لها نافالني، داعين روسيا إلى "تقديم رعاية طبية مناسبة فورا".
وكرر هؤلاء دعوتهم إلى "الإفراج الفوري" عن المعارض الروسي البالغ السادسة والأربعين، مشددين على ضرورة "التزام" روسيا "غير المشروط" بتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي طالبت في شباط/فبراير 2021 بالإفراج عن نافالني.
قال فاديم كوبزيف محامي نافالني الثلاثاء إن المعارض يعاني "مرضا مجهولا وإنه متروك بلا رعاية طبية" في حين ندد أنصاره بمحاولة من الكرملين "لقتله" ببطء.
أوقف نافالني في روسيا في كانون الثاني/يناير 2021 لدى عودته إلى البلاد بعد تلقي علاج في ألمانيا جراء تعرضه لعملية تسميم يتهم الكرملين بالوقوف خلفها. وحكم عليه في آذار/مارس التالي بالسجن تسع سنوات بتهم "احتيال" يؤكد أنها مفبركة.
في بداية العام الحالي قال نافالني إنه يعاني أعراضا تشبه الإنفلونزا وإنه محروم من الرعاية الصحية.