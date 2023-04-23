إصابة أحد أعضاء السفارة بطلق ناري.. قلق في القاهرة على أوضاع الرعايا المصريين في السودان

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد إصابة أحد أعضاء سفارتها في الخرطوم بطلق ناري خلال الاشتباكات الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وجاء الإعلان وسط مخاوف بشأن وضع الآلاف من المصريين المقيمين في السودان في ظل تأجج النزاع المسلح.

وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية في بيان، إن عملية إجلاء المصريين أكثر تعقيداً من مثيلاتها لرعايا الدول الأخرى بسبب ارتفاع أعداد المصريين المقيمين في السودان والتي تتخطى عشرة آلاف مصري بحسب بيان البيان.

وكشف أبو زيد عن إصابة أحد أعضاء السفارة بالطلق الناري دون تحديد موقع الحادثة، واتخذ من الواقعة دليلاً على ضرورة وضع خطة كاملة لإجلاء المصريين.

واستشهد أبو زيد بجهود الخارجية المصرية في إجلاء مصريين علقوا سابقاً في نزاعات مشابهة في ليبيا وأوكرانيا وأفغانستان.

وأدت المعارك الشرسة الجارية في السودان منذ 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، إلى مقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، بالإضافة إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص من أماكن المعارك نحو ولايات أخرى في السودان، أو في اتجاه تشاد ومصر.

ووصل رعايا سعوديون ومن جنسيات أخرى أمس السبت إلى ميناء جدة بعد إجلائهم كذلك أخلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها في الخرطوم، بينما أعلنت فرنسا بدء عملية إجلاء بدورها لمواطنيها ورعايا آخرين.

وقالت تركيا إنها تعتزم الأحد إجلاء مواطنيها من السودان بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية التركية مساء السبت.