قوات الدعم السريع تقول إنها "نسقت" مع الولايات المتحدة لإخلاء سفارتها في الخرطوم

بقلم: يورونيوز

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان الأحد، أنها قدمت المساعدة لقوات أمريكية عملت على تنفيذ مهمة إخلاء سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم التي تشهد نزاعا عنيفا.

وقالت القوات التي تخوض معارك في مواجهة الجيش السوداني منذ أسبوع أسفرت عن مقتل المئات، في تغريدة على تويتر إن "قيادة قوات الدعم السريع نسقت مع مهمة للقوات الأمريكية مؤلفة من ست طائرات لإجلاء دبلوماسيين وعائلاتهم صباح الأحد" من السفارة الأمريكية.