قوات الدعم السريع تقول إنها "نسقت" مع الولايات المتحدة لإخلاء سفارتها في الخرطوم

بقلم: يورونيوز
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان الأحد، أنها قدمت المساعدة لقوات أمريكية عملت على تنفيذ مهمة إخلاء سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم التي تشهد نزاعا عنيفا.
وقالت القوات التي تخوض معارك في مواجهة الجيش السوداني منذ أسبوع أسفرت عن مقتل المئات، في تغريدة على تويتر إن "قيادة قوات الدعم السريع نسقت مع مهمة للقوات الأمريكية مؤلفة من ست طائرات لإجلاء دبلوماسيين وعائلاتهم صباح الأحد" من السفارة الأمريكية.
07:26
انقطاع "شبه كامل" للإنترنت في السودان (منظمة)
يعاني السودان الذي يشهد نزاعا مسلحا بين الجيش وقوات الدعم السريع انقطاعا "شبه كامل" لخدمة الانترنت، وفق ما أفاد موقع رصد للشبكة العنكبوتية العالمية الأحد، مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني.
وقالت منظمة "نت بلوكس" ومقرها لندن التي تعنى برصد الوصول إلى شبكة الانترنت في العالم "تُظهر بيانات الشبكة في الوقت الحالي انهيارا شبه كامل للاتصال بالإنترنت في السودان، حيث تبلغ نسبة الاتصال الوطني حاليا 2 في المئة مقارنة بالمستويات العادية".
07:25
بايدن: إجلاء موظفي السفارة الأمريكية من العاصمة السودانية الخرطوم
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت متأخر السبت، أن القوات الأمريكية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة الأمريكية من الخرطوم، مع دخول المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني.
وقال بايدن في بيان "اليوم بناء على أوامري، نفذت القوات الأمريكية عملية لإجلاء موظفين حكوميين من الخرطوم. أنا فخور بالالتزام غير العادي لموظفي سفارتنا في الخرطوم الذين أدوا واجبهم بشجاعة ومهنية وجسدوا صداقة أمريكا وصلتها مع شعب السودان".
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت متأخر السبت، أن القوات الأمريكية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة الأمريكية من الخرطوم، مع دخول المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني.
وقال بايدن في بيان "اليوم بناء على أوامري، نفذت القوات الأمريكية عملية لإجلاء موظفين حكوميين من الخرطوم. أنا فخور بالالتزام غير العادي لموظفي سفارتنا في الخرطوم الذين أدوا واجبهم بشجاعة ومهنية وجسدوا صداقة أمريكا وصلتها مع شعب السودان".