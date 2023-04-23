فيديو: إلقاء القبض على سوري متهم بحادث طعن أصاب أربعة أشخاص في ألمانيا

بقلم: يورونيوز

أعلنت الشرطة الألمانية أنها ألقت القبض على شخص سوري متهم في حادث طعن أسفر عن إصابة أربعة أشخاص في صالة للألعاب الرياضية في مدينة دويسبرغ.

وسيتم عرض المتهم البالغ من العمر 26 عاماً على القضاء غداً الاثنين لتحديد ما إذا سيتم التحفظ عليه بتهمة الشروع في قتل أم لا.

وكانت الشرطة قد نشرت يوم الجمعة عدة صور للمتهم التقطتها كاميرات المراقبة بالصالة وطلبت مساعدة الشهود كما عرضت مكافأة قدرها 2000 يورو لمن يقدم معلومات تساعد في تحديد هويته.

وتوجه ألمانيان وسوري أمس السبت بمعلومات عن المتهم للشرطة وهو ما ساهم في عملية توقيفه بمسكنه حيث تم العثور على سكينتين يشتبه بأن يكون قد استخدمهما في الهجوم.

وكان المتهم، الذي لا يملك أي سجل إجرامي سابق، قد تقدم بطلب لجوء في ألمانيا عام 2016، بحسب شرطة دويسبرغ.

وقال مسؤولون إن المهاجم على الأرجح استهدف رجلاً يبلغ من العمر 21 عاماً أصيب إصابة بالغة تهدد حياته حتى الآن.