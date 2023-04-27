لمنع عبور المهاجرين غير الشرعيين.. البيرو تعلن حالة الطوارئ

بقلم: يورونيوز

أعلن رئيسة البيرو الأربعاء حالة الطوارئ على حدود البلاد الواقعة في أميركا الجنوبية، حيث أمرت بنشر قوات لتعزيز نقاط التفتيش ومنع دخول المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تشيلي.

ومنذ أسابيع تمنع السلطات البيروفية دخول مئات المهاجرين من مدينة أريكا في شمال تشيلي عبر مدينة تاكنا البيروفية. وتقول الأمم المتحدة إن هؤلاء مواطنون من هايتي وفنزويلا عاشوا مؤخراً في تشيلي ويحاولون الآن المغادرة.

ويزعم كثيرون إنهم يسعون للعودة إلى ديارهم، أو المضي شمالاً للوصول إلى الولايات المتحدة، في ظل تشديد تشيلي قيود الهجرة.

وأرسلت حكومة البيرو 200 مسؤول شرطة لتعزيز نقاط مراقبة الهجرة، مشيرة إلى أن الهدف محاولة للحد من هذه المخالفات العابرة للحدود.

وقالت الرئيسة دينا بولوارتي الأربعاء إنه سيتم نشر جنود إضافيين لدعم الشرطة عند المعابر الحدودية مع تشيلي وبوليفيا والبرازيل والإكوادور وكولومبيا.

وأضافت للصحافيين: "الشرطة الوطنية ستحافظ على النظام الداخلي بدعم من القوات المسلحة".

ولم تذكر الحكومة ما الذي ستترتب عليه حالة الطوارئ أو المدة التي ستستمر فيها.