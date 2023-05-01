مستشار حميدتي ليورونيوز: ملتزمون بقرار الهدنة وغيرنا يقصف المستشفيات 

عن الاتفاق وخرقه وعلى وقع الاتهامات المتبادلة، أكد يوسف عزت، مستشار قائد القوات المسلحة في السودان في مقابلة مع "يورونيوز"، أن قوات الفريق أول محمد حمدان دقلو تلتزم بالهدنة، وتلتزم مواقعها

غارات جوية وإطلاق نار وانفجارات.. كل هذا أصبح خبز الخرطوم اليومي رغم الهدنة الجديدة التي وافق عليها الجنرالان المتصارعان والتي كان يفترض أن تصمد مدة 72 ساعة ليبقى المواطن السوداني هو الخاسر الأكبر في هذا الصراع.

عن الاتفاق وخرقه وعلى وقع الاتهامات المتبادلة، أكد يوسف عزت، مستشار قائد القوات المسلحة في السودان في مقابلة مع "يورونيوز"، أن قوات الفريق أول محمد حمدان دقلو تلتزم بالهدنة، وتلتزم مواقعها. وأشار المتحدث إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الرحمن البرهان، لم يستطع إيقاف العملية.

وأعلن عزت أن القصف المدفعي قد استهدف عصر الاثنين، مستشفى السلاح الطبي بأمدرمان مقر الدائرة الطبية في شمبات بمدينة بحري مسفرا عن مقتل ٤ أِشخاص وإصابة آخرين.

وقال عزت في حديثه لـ يورونيوز، لدى سؤاله عن الهدنة الهشة التي تحكم المشهد في البلاد، وتبادل الأطراف المتصارعة الاتهامات بخرقها“أن المسؤولية هنا تتفاوت، لأن من أطلق الرصاصة الأولى ليس قوات الدعم السريع، إن من أطلق الرصاصة الأولى هو قرار التنظيم الإسلامي داخل الجيش المتآمر معهم البرهان. الآن لا يلتزمون بالهدنة”.

وتابع قائلا “نحن نشك أن البرهان ما زال يسيطر كقائد عام على الجيش.. قائد الدعم السريع أعلن قبل يومين أنه ملتزم بوقف إطلاق النار إذا استطاع البرهان الوفاء بالهدنة وإيقاف الضرب… الآن أتحدث معك والطائرات تقصف المدينة وتقصف الأحياء، أتحدث معك وقبل ساعتين تم ضرب الدائرة الطبية أي مستشفى الدعم السريع واستشهد اربعة أشخاص وهناك جرحى حتى من القوات المسلحة، هذه عمليات يقوم بها مركز سيطرة آخر داخل القوات المسلحة”.

وأضاف: “نرى أن البرهان الذي يعلن التزامه بالهدنة.. لم يستطع إيقاف أي عملية، الطيران يقصف والمدافع تقصف، ونحن لا نتحرك، نحن ملتزمون بمواقعنا، ونتصدى للهجوم، هم ليس لديهم مشاة على الأرض”.

للإشارة سيتم بث المقابلة كاملة غدا الثلاثاء.