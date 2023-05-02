السودان على شفا كارثة إنسانية.. عمليات الإجلاء مستمرة وغارات وانفجارات في الخرطوم

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السعودية تعلن إجلاء 41 من مواطنيها و171 أجنبيًا من السودان

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء الإثنين، إجلاء 41 مواطنًا و171 أجنبيًا من السودان، ليرتفع إجمالي من تم إجلاؤهم إلى 5409 أشخاص بينهم 5184 ينتمون لـ102 جنسية.

جاء ذلك وفق بيان للوزارة، وسط استمرار المواجهات المسلحة في السودان منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وأفادت الخارجية السعودية، في البيان ذاته، بأنه "وصل من السودان إلى مدينة جدة 41 مواطنًا سعوديًا، و171 أجنبيا عبر إحدى سفن المملكة".

وأوضحت أن تلك الخطوة "استمرار للجهود التي تبذلها السعودية بتوجيهات من القيادة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة".

وأشارت إلى أن الرعايا العائدين من الجنسيات التالية: "أفغانستان، والفلبين، وجزر القمر، وسيريلانكا، وأوكرانيا، ومدغشقر، والمملكة المتحدة، وسوريا، والولايات المتحدة الأميركية"، وفق البيان.