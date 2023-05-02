السودان على شفا كارثة إنسانية.. عمليات الإجلاء مستمرة وغارات وانفجارات في الخرطوم

أدت الاشتباكات الدامية التي دخلت أسبوعها الثالث إلى نزوح عشرات الآلاف من السودانيين إلى دول مجاورة مثل مصر وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى.
شهدت الخرطوم الإثنين غارات جوية وانفجارات ورشقات نارية على الرغم من هدنة جديدة لمدة 72 ساعة وافق عليها الجيش وقوات الدعم السريع، فيما حذّرت الأمم المتحدة من أنّ السودان بات على شفا "كارثة" إنسانية ومئات الآلاف قد يفرّون منه. وأدت الاشتباكات الدامية التي دخلت أسبوعها الثالث إلى نزوح عشرات الآلاف من السودانيين إلى دول مجاورة مثل مصر وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى.
تابعوا تطورات الأحداث في السودان:
روسيا تعلن إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان
أعلن الجيش الروسي الثلاثاء إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان الذي يشهد منذ أسبوعين قتالا بين الجيش وقوات التدخل السريع ما أدى إلى إجلاء أعداد كبيرة من الأجانب.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن أربع طائرات عسكرية تقوم حاليا بإجلاء هؤلاء الأشخاص إلى روسيا، من بينهم دبلوماسيون وطواقم عسكرية وأقاربهم ومواطنون آخرون من روسيا ومن "دول صديقة" وجمهوريات سوفياتية سابقة.
ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إثر معارك السودان
أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع حصيلة ضحايا معارك السودان من المدنيين إلى 436 قتيلًا وأكثر من 2175 جريحًا.
وأكدت النقابة أن العديد من الإصابات والوفيات غير مشمولة بهذه الحصيلة بسبب خطورة الوصول إلى المستشفيات.
وأشارت إلى أن مستشفيات مدينة الجنينة ومرافقها الصحية ما تزال متوقفة عن العمل حتى اللحظة.
السعودية تعلن إجلاء 41 من مواطنيها و171 أجنبيًا من السودان
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء الإثنين، إجلاء 41 مواطنًا و171 أجنبيًا من السودان، ليرتفع إجمالي من تم إجلاؤهم إلى 5409 أشخاص بينهم 5184 ينتمون لـ102 جنسية.
جاء ذلك وفق بيان للوزارة، وسط استمرار المواجهات المسلحة في السودان منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وأفادت الخارجية السعودية، في البيان ذاته، بأنه "وصل من السودان إلى مدينة جدة 41 مواطنًا سعوديًا، و171 أجنبيا عبر إحدى سفن المملكة".
وأوضحت أن تلك الخطوة "استمرار للجهود التي تبذلها السعودية بتوجيهات من القيادة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة".
وأشارت إلى أن الرعايا العائدين من الجنسيات التالية: "أفغانستان، والفلبين، وجزر القمر، وسيريلانكا، وأوكرانيا، ومدغشقر، والمملكة المتحدة، وسوريا، والولايات المتحدة الأميركية"، وفق البيان.
روسيا تجلي أكثر من 200 شخص من السودان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء أن موسكو تجلي أكثر من 200 من رعايا روسيا وجيرانها من السودان.
وأوضحت عبر تطبيق تلغرام أن أربع طائرات إي إل-76 تابعة للقوات الجوية الروسية "تنقل أكثر من 200 شخص من جمهورية السودان إلى روسيا الاتحادية".
سفينة أميركية تجلي أكثر من 300 شخص من السودان إلى السعودية
أجلت سفينة أميركية إلى السعودية الإثنين أكثر من 300 مدني من جنسيات عدّة من السودان الذي يشهد معارك منذ أكثر من أسبوعين، وفق ما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية.
ونظّمت الرياض ودول أخرى عبر المملكة، عمليات إجلاء شملت آلاف المدنيين والدبلوماسيين منذ اندلاع النزاع في السودان في 15 نيسان/أبريل.
وقالت القناة إن "السفينة الأميركية تحمل على متنها 308 أشخاص من رعايا 12 دولة تم إجلاؤهم من السودان".
وصرّح مسؤولان مطلعان على العملية إن هناك 105 أميركيين على متن السفينة، إلى جانب أكثر من مئة سوداني وآخرين من 15 دولة أخرى.
ولم تنشر لا وزارة الخارجية السعودية ولا السفارة الأميركية في الرياض عدد الركاب الذين تمّ إجلاؤهم.
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من السودان
حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون الاجئين الإثنين من أنّ "أكثر من 800 ألف شخص" قد يفرّون من السودان جرّاء القتال الدائر حالياً في هذا البلد.
وكتب فيليبو غراندي في تغريدة على تويتر "نأمل ألا يحدث ذلك، ولكن إن لم يتوقف العنف، فسنرى المزيد من الناس يُجبرون على الفرار من السودان بحثاً عن الأمان".
في كوفرون التشادية 20 ألف لاجئ سوداني يواجهون البؤس
يعبر مئات أو حتى آلاف السودانيين، معظمهم من النساء والأطفال، يومياً المجرى المائي الجاف الحدودي الصغير للجوء إلى تشاد على ظهور الحمير أو الخيل أو على عربات أو حتى سيراً على الأقدام.
في بداية شهر أيار/مايو، وجد 20 ألفاً منهم على الأقل ملاذاً في مخيّم مؤقت في قرية كوفرون التشادية، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تهتم برعايتهم بأفضل ما يمكن مع وكالات أممية أخرى ومنظمات غير حكومية.
على بعد مئات الأمتار من الموقع باتجاه الشرق، تقع ولاية غرب دارفور إحدى الولايات السودانية الأكثر تضرّراً - إلى جانب الخرطوم - من الحرب التي يخوضها الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ 15 نيسان/أبريل.
منظمة الصحة العالمية تحذّر من "كارثة بكل معنى الكلمة" في السودان
تحولت الأزمة الصحية التي كان السودان يعانيها الى "كارثة بكل معنى الكلمة" جراء تواصل المعارك منذ أكثر من أسبوعين، في ظل نقص العاملين والمستلزمات الطبية وانتشار الأوبئة، وفق ما أفاد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وكالة فرانس برس.
وقال المدير الإقليمي لشرق المتوسط أحمد المنظري خلال حوار في مقره بالقاهرة "إنها كارثة بكل معنى الكلمة".
وتعرضت المستشفيات والمراكز الصحية في السودان، أحد أفقر بلدان العالم، الى قصف متكرر واحتل بعضها مقاتلون من طرفي النزاع، أو باتت خالية من العاملين أو الأدوية والمستلزمات الطبية، بحسب ما قال مرارا الأطباء السودانيون منذ 15 نيسان/أبريل.
واندلعت يومها المعارك بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".
وأدت المعارك المتواصلة خصوصا في الخرطوم ودارفور (غرب) الى مقتل أكثر من 500 شخص وجرح قرابة خمسة آلاف، وفق أرقام لوزارة الصحة السودانية يرجح أنها أدنى بكثير من الحصيلة الفعلية.
وشهد السودان سلسلة من النزاعات على مدى الأعوام الماضية، وعانى حظرا دوليا على مدى عقدين من الزمن.
الأمم المتحدة تحذّر من بلوغ الوضع الإنساني في السودان نقطة اللاعودةeuronewsيبدو أن كل محاولات الحلّ تصطدم بصراع النفوذ الشخصي بين البرهان ودقلو المعروف بحميدتي، واللذين أطاحا معاً عام 2021 بشركائهما المدنيين بعدما تقاسما السلطة معهم منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير عام 2019.
برنامج الأغذية العالمي يلغي قرار تعليق أنشطته في السودان
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه سيلغي فورًا تعليق أنشطته في السودان بعد أن اضطر لذلك بسبب مقتل ثلاثة من موظفيه هناك.
وكتبت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية للبرنامج، على تويتر: "يستأنف برنامج الأغذية العالمي برامجنا بسرعة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجها الكثيرون بشدة في الوقت الحالي".