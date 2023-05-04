استمرار القتال في السودان.. غريفيث: سأجتمع مع طرفي الصراع خلال أيام

بقلم: يورونيوز

لم يظهر قادة الجيش ولا قادة قوات الدعم السريع أي مؤشر على التراجع عن مواقفهم ولا يبدو أيضًا أن أي طرف منهما قادر على تحقيق نصر سريع.

يستمر القتال في السودان، حيث ما زالت مقاتلات من الجيش تقصف مواقع لوحدات قوات الدعم السريع في مناطق سكنية في العاصمة.

ولم يظهر قادة الجيش ولا قادة قوات الدعم السريع أي مؤشر على التراجع عن مواقفهم ولا يبدو أيضًا أن أي طرف منهما قادر على تحقيق نصر سريع.

ودخل القتال حاليًا أسبوعه الثالث وتدور رحاه بالأساس في العاصمة الخرطوم وهي واحدة من أكبر المدن في القارة الأفريقية. وتسبب الصراع في مقتل المئات، وقالت وزارة الصحة السودانية الثلاثاء إن 550 شخصًا قتلوا وأصيب 4926.