استمرار القتال في السودان.. غريفيث: سأجتمع مع طرفي الصراع خلال أيام

لم يظهر قادة الجيش ولا قادة قوات الدعم السريع أي مؤشر على التراجع عن مواقفهم ولا يبدو أيضًا أن أي طرف منهما قادر على تحقيق نصر سريع.
يستمر القتال في السودان، حيث ما زالت مقاتلات من الجيش تقصف مواقع لوحدات قوات الدعم السريع في مناطق سكنية في العاصمة.
ولم يظهر قادة الجيش ولا قادة قوات الدعم السريع أي مؤشر على التراجع عن مواقفهم ولا يبدو أيضًا أن أي طرف منهما قادر على تحقيق نصر سريع.
ودخل القتال حاليًا أسبوعه الثالث وتدور رحاه بالأساس في العاصمة الخرطوم وهي واحدة من أكبر المدن في القارة الأفريقية. وتسبب الصراع في مقتل المئات، وقالت وزارة الصحة السودانية الثلاثاء إن 550 شخصًا قتلوا وأصيب 4926.
الجيش السوداني يوافق على مبادرة "إيغاد" لتمديد الهدنة أسبوعاً
أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، موافقته على مبادرة منظمة "إيغاد" بتمديد الهدنة لمدة أسبوع.
وقال الجيش في بيان: "في إطار مبادرة منظمة إيغاد للتعامل مع الأزمة الحالية بالبلاد، تقدمت المنظمة بمقترح جديد، يتمثل بتمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع، وتسمية ممثل عن كل جانب للتباحث حول الهدنة".
وأوضح أن المقترح يأتي "بالتزامن مع الآلية رفيعة المستوى التي وضعها رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي، على أن يجرى الحوار في دولة يتم التوافق عليها مع الآلية".
وأضاف: "موافقتنا تنطلق من مبدأ الحلول الإفريقية، ومراعاة الجوانب الإنسانية، مع أخذنا بالاعتبار المبادرة الأمريكية السعودية الجارية، ونأمل أن يلتزم المتمردون بالهدنة ".
غريفيث: أريد الاجتماع مع طرفي الصراع في السودان في غضون أيام
أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث أنه يريد الاجتماع مع طرفي الصراع في السودان في غضون يومين أو ثلاثة أيام للحصول على ضمانات علنية منهما بخصوص توفير ممر آمن للمساعدات الإنسانية.
ولفت غريفيث إلى أن الاجتماع قد يتم في العاصمة السودانية الخرطوم أو أي مكان آخر، في أعقاب زيارة لبورتسودان كانت تهدف إلى التخطيط لعملية إغاثة واسعة النطاق.
وقال جريفيث إنه تحدث هاتفيًا إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، من بورتسودان أمس الأربعاء، ليخبرهما أن هناك حاجة إلى ممرات مساعدات وعمليات نقل جوي محددة.
غوتيريش يأسف لـ"إخفاق" الأمم المتحدة في وقف الحرب في السودان حيث تخرق اشتباكات هدنة معلنة
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لـ"إخفاق" المنظمة في وقف الحرب في السودان حيث تقوّض المعارك المستمرة جهود ترسيخ الهدنة.
ولفت غوتيريش في تصريحات لصحافيين في نيروبي، إلى أن الأمم المتحدة "فوجئت" بانفجار أعمال العنف في السودان لأنه كان من المأمول أن تثمر المفاوضات بين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو.
وأردف غوتيريش "لم نكن نتوقع حدوث ذلك"، وتابع "يمكن القول إننا أخفقنا في منع حصول ذلك".
وقال الأمين العام، إن "بلدا مثل السودان الذي عانى كثيرا... لا يمكنه أن يتحمّل نزاعا على السلطة بين شخصين".
الأمم المتحدة تطلب ضمانات أمنية لإيصال المعونات إلى السودان
طالب مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث الأربعاء الأطراف المتحاربة في السودان بتقديم تعهدات علنية على أعلى مستوى بضمان التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية.
وقال غريفيث الموجود في السودان إن "هذه الالتزامات هي شرط أساسي للعمل الإنساني على نطاق واسع". وأضاف للصحافيين في جنيف عبر الفيديو من بورتسودان إن ست شاحنات تحمل مساعدات غذائية نُهبت وهي "في الطريق" إلى دارفور.
مبعوث الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث يقول إنّه وصل إلى السودان
أكّد مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث الأربعاء أنّه وصل إلى السودان حيث تتواصل منذ ثلاثة أسابيع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وكتب عريفيث عبر حسابه على تويتر "لقد وصلت للتوّ إلى بورتسودان لتأكيد التزام الأمم المتحدة تجاه الشعب السوداني"، معرباً عن امتنانه من "تفاني المجتمع الإنساني والمتطوّعين المحليين الذين يبذلون قصارى جهدهم للمساعدة".
وزيرا خارجية أمريكا ومصر يناقشان وقف إطلاق النار في السودان
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري ناقشا تمديد وتوسيع وقف إطلاق النار في السودان خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الثلاثاء.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الوزيرين اتفقا على "مواصلة المشاورات الوثيقة بين الولايات المتحدة ومصر فيما يتعلق بالجهود الجارية لتحقيق وقف دائم للأعمال القتالية في السودان".
السعودية تعلن "اقتحام مجموعة مسلحة" ملحقتيها الثقافية بالسودان
أعلنت السعودية، الأربعاء، "اقتحام مجموعة مسلحة مقر ملحقيتها الثقافية في العاصمة السودانية الخرطوم وتخريبها، والاستيلاء على بعض الممتلكات".
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن "مبنى الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم، تعرض صباح الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكاتها، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية".
وأعربت الخارجية السعودية عن "استنكار المملكة بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم".
ودعت السعودية، وفق البيان، إلى "احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة".
اتفاق المتحاربين في السودان على هدنة لسبعة أيام من 4 إلى 11 أيار/مايو (حكومة جنوب السودان)
أعلنت وزارة خارجية جنوب السودان الثلاثاء أن طرفي النزاع في السودان وافقا خلال اتصال مع الرئيس سلفا كير على هدنة لمدة سبعة أيام تبدأ في 4 أيار/مايو، ما يثير الآمال في إنهاء أسابيع من المعارك.
وقالت الوزارة في بيان إن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "وافقا من حيث المبدأ على هدنة لمدة سبعة أيام من 4 إلى 11 أيار/مايو".
نيجيريا تواصل إجلاء رعاياها من السودان في ظل صعوبات لوجستيّة
واصلت نيجيريا الثلاثاء مساعيها لإجلاء أكثر من 3000 من رعاياها من السودان وسط صعوبات لوجستية واحتدام القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وغادرت قافلة أولى مكونة من 13 حافلة تقلّ مئات النيجيريين الخرطوم الخميس متوجّهة إلى مصر التي كان مقرّرا أن يغادروها الجمعة إلى العاصمة النيجيرية أبوجا.
لكنّ من تمّ إجلاؤهم، ومعظمهم طلاب، مُنعوا في مرحلة أولى من دخول مصر وظلّوا عالقين على الحدود.
وسمحت القاهرة أخيرا بدخولهم مساء الإثنين بعد "تدخل الرئيس (محمد) بخاري"، بحسب ما أعلنت لجنة النيجيريين في الشتات (نيدكوم) عبر تويتر، مضيفة أنّ الإجلاء من مصر سيبدأ.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أكدت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا (نيما) أن هؤلاء النيجيريين موجودون الآن في مصر، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول إعادتهم إلى نيجيريا عن طريق الجو.
وتعتزم السلطات النيجيرية تنظيم رحلات على متن 20 حافلة لإجلاء آلاف النيجيريين الآخرين الذين ما زالوا عالقين في السودان.