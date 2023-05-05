شاهد: شجار ومطاردة بين أوكراني ونظيره الروسي خلال القمة التركية

بقلم: يورونيوز

أظهر مقطع فيديو نُشر على حساب عضو البرلمان الأوكراني ألكسندر ماريكوفسكي، مشجارة بينه وبين مسؤول روسي بعد جلسة الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود في أنقرة بتركيا، الخميس.

ووقع الشجار إثر تمزيق فاليري ستافيتسكي، وهي سكرتيرة الوفد الروسي، العلم الأوكراني الذي رفعه ألكسندر ماريكوفسكي خلف المندوبة الروسية أولغا تيموفيفا أثناء إجرائها مقابلة صحفية.

وتظهر اللقطات المصورة، ماريكوفسكي وهو يطارد ستافيتسكي الروسي ثم لكمه على الوجه لاستعادة علم أوكرانيا بالقوة.

ويأتي الشجار قبل يوم من اجتماع مسؤوليين من روسيا وأوكرانيا وتركيا لمناقشة تمديد صفقة تصدير الحبوب والأسمدة عبر موانئ البحر الأسود، والتي من المقرر أن تنتهي في 18 مايو/ أيار.