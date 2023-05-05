EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

تركيا

شاهد: شجار ومطاردة بين أوكراني ونظيره الروسي خلال القمة التركية

Access to the comments محادثة
صورة للعلم الأوكراني خلال مظاهرة في اسطنبول، تركيا 2022
صورة للعلم الأوكراني خلال مظاهرة في اسطنبول، تركيا 2022   -  Copyright  Francisco Seco/Copyright 2022
بقلم:  يورونيوز

أظهر مقطع فيديو نُشر على حساب عضو البرلمان الأوكراني ألكسندر ماريكوفسكي، مشجارة بينه وبين مسؤول روسي بعد جلسة الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود في أنقرة بتركيا، الخميس.

ووقع الشجار إثر تمزيق فاليري ستافيتسكي، وهي سكرتيرة الوفد الروسي، العلم الأوكراني الذي رفعه ألكسندر ماريكوفسكي خلف المندوبة الروسية أولغا تيموفيفا أثناء إجرائها مقابلة صحفية.

وتظهر اللقطات المصورة، ماريكوفسكي وهو يطارد ستافيتسكي الروسي ثم لكمه على الوجه لاستعادة علم أوكرانيا بالقوة.

 ويأتي الشجار قبل يوم من اجتماع مسؤوليين من روسيا وأوكرانيا وتركيا لمناقشة تمديد صفقة تصدير الحبوب والأسمدة عبر موانئ البحر الأسود، والتي من المقرر أن تنتهي في 18 مايو/ أيار.

المصادر الإضافية • أ ف ب

مواضيع إضافية

شاهد: قتلى وجرحى في القصف الروسي على منطقة خيرسون في أوكرانيا

شاهد: بكاء وحزن خلال مراسم دفن أطفال سقطوا بقصف روسي على أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يخطّط لإنتاج مليون قذيفة سنوياً وأوكرانيا تستنزف الذخيرة