الجيش الأوكراني يقول إنه أسقط كل الصواريخ الروسية التي أطلقت على كييف فجراً 

مع تدفق المعدات الغربية من دبابات ومدرعات وأنظمة دفاع جوي إلى داخل الأراضي الأوكرانية، ومع مرور أولّ أسابيع الربيع، ثمة من يتساءل أكثر فأكثر عن موعد بدء الهجوم المضاد الذي تأمل أوكرانيا من خلال استعادة زمام المبادرة.
تجمدت خطوط الجبهة بين الجيشين الأوكراني والروسي بشكل شبه كامل منذ أشهر، ولا تزال روسيا تحتل نحو خُمس مساحة الأراضي الأوكرانية. وفي حين أن بعض الكلام حول قلق حلفاء كييف الغربيين من ثمن الدعم المادي والعسكري بدأ يصدر من هنا وهناك، من المتوقع أن تبدأ أوكرانيا بهجوم مضاد، طال انتظاره، في الأسابيع المقبلة.
حالياً، إن أكثر حلفاء أوكرانيا تفاؤلاً يأملون في تكرار سيناريو ربيع وخريف 2022، حيث نجح الجيش الأوكراني بطرد الروس من مقاطعتي كييف وخاركيف بشكل سريع جداً.
مع ذلك، أظهرت وثائق مسرّبة عن وزارة الدفاع الأمريكية في شباط/فبراير الماضي أن أوكرانيا قد تفشل في تحضير ما يكفي من القوات العسكرية والعتاد من أجل شنّ الهجوم المضاد، وقد تحقق نتائج أقل بكثير من تلك المتوقعة.
ومع تدفق المعدات الغربية من دبابات ومدرعات وأنظمة دفاع جوي إلى داخل الأراضي الأوكرانية، ومع مرور أولّ أسابيع الربيع، ثمة من يتساءل أكثر فأكثر عن موعد بدء الهجوم المضاد الذي تأمل أوكرانيا من خلال استعادة زمام المبادرة.
أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا أدناه:
وزارة الدفاع البريطانية: روسيا بنت منذ صيف 2022 أنظمة دفاعية عسكرية في أوكرانيا هي بين الأكبر عالمياً
قالت وزارة الدفاع البريطانية في ملخصها اليومي هذا الإثنين إن روسيا أنجزت منذ صيف عام 2022 أحد أعقد الأنظمة الدفاعية التي شوهدت في أي مكان من العالم خلال العقود الأخيرة.
وأضافت الوزارة إن هذه الدفاعات لم تُبنَ فقط على خط الجبهة الأمامية بل أيضاً في عمق بعض الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الروسي حالياً. وأشارات الوزارة إلى أن الصور [الأقمار الاصطناعية] المتوفرة حالياً تؤكد أن موسكو بذلت جهداً كبيراً لتعزيز المنطقة الواقعة شمال القرم، حيث بنت دفاعات على عدّة طبقات.
وبحسب لندن، بنت روسيا أيضاً خنادق داخل الأراضي الروسية المعترف بها دولياً، في منطقتي بيلغورود وكورسك.
واستتنجت وزارة الدفاع أن تلك البناءات تشير إلى مخاوف موسكو من احتمال تحقيق الجيش الأوكراني اختراقاً حقيقياً.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 May 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 1, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/PRlzMJHXoX
مقتل شخص في ضربات روسية تستهدف منطقة خيرسون الأوكرانية
قتل شخص وأصيب ثلاثة على الأقل جراء ضربات روسية استهدفت منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول محلي الإثنين.
وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أولكسندر بروكودين "على مدى اليوم الماضي، نفّذ العدو 39 عملية قصف مدفعي وأطلق 163 قذيفة من المدفعية الثقيلة، (صواريخ) الغراد، الطائرات المسيّرة والطيران".
وأشار الى أن "العدو قصف مدينة خيرسون ثماني مرات"، مضيفا "أدى العدوان الروسي الى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بينهم طفل".
ولا تزال روسيا تسيطر على أجزاء من منطقة خيرسون على رغم انسحابها من عاصمتها في تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أفادت السلطات الاقليمية بأن القصف الروسي أدى الى مقتل امرأة في السابعة والخمسين من العمر وإصابة ثلاثة آخرين في قرية بيلوزركا.
وجددت موسكو في الآونة الأخيرة عمليات القصف المكثّفة لمناطق أوكرانية.
تقارير عن استهداف الجيش الروسي مخزناً ضخماً للأسلحة الأوكرانية في دنيبرو
استهدف الجيش الروسي ليل الأحد-الإثنين أسلحة أوكرانية كانت مخزنة في مستوعات لمحطة قطارات في مدينة بافلوهراد [مقاطعة دنيبرو]، بحسب ما ذكرت تقارير صحافية، في ما بدا أنه محاولة لإبطاء الاستعدادات الأوكرانية لشنّ هجوم مضاد.
وانتشرت فيديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي تصور ضخامة الانفجار والنيران التي قد تعطي فكرة عن أهمية المخزن وأدت، بحسب مسؤولين أوكرانيين، إلى أضرار في نحو 19 شقة و25 بيتاً تحيط بمحطة القطارات. ويأتي استهداف بافلوهراد بعد وقت قليل من استهداف الجيش الأوكراني منشأة نفطية في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.
🇷🇺🇺🇦 Impressionnantes explosions signalées ce soir à #Pavlohrad, oblast de #Dnipropetrovsk.— C'est Carré 🟩 (@Cest__Carre) April 30, 2023
👉 Un important dépôt d'armes et de munitions ukrainien aurait été détruit par des frappes de missiles russes.#UkraineWar#Ukraine️#RussiaUkraineWarpic.twitter.com/C3RhekWE0B
الجيش الأوكراني يقول إنه دمّر كل الصواريخ الروسية التي أطلقت على كييف فجراً
قالت القوات المسلحة الأوكرانية إنها أسقطت 15 صاروخاً من أصل 18 أطلقتها روسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الإثنين.
وشُن الهجوم في الساعة 2.30 صباحاً بتوقيت كييف واستمر نحو ثلاث ساعات، وفقاً لمسؤولين أوكرانيين كبار، الذين قالوا إن جميع الصواريخ الموجهة نحو العاصمة دمرت.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.
وذكرت وكالة رويترز أن وسائل إعلام أوكرانية تحدثت عن انفجارات في منطقتي دنيبروبتروفسك وسومي. وقال ميكولا لوكاشوك، رئيس بلدية منطقة دنيبرو، إن أطقم الدفاع الجوي أسقطت سبعة صواريخ ، لكن 25 شخصًا طلبوا المساعدة الطبية.
رئيس القوات المسلحة الأوكرانية يلتقي بكبير جنرالات الناتو
قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني إنه عقد اجتماعاً مطولاً مع الجنرال كريستوفر كافولي، القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أوروبا والجنرال الأعلى في حلف شمال الأطلسي.
يأتي الاجتماع الشخصي، الذي لم يتم الكشف عن مكانه، مع استمرار التكهنات حول موعد بدء كييف هجوماً مضاداً ضد القوات الروسية.
وكتب زالوجني على تلغرام دون الخوض في التفاصيل "هدفنا هو الاستعداد لإنجاز المهام المحددة إلى أقصى حد".
روسيا تستهدف أوكرانيا بالصواريخ
قالت السلطات الأوكرانية فجر الإثنين إنها فعّلت أنظمة الدفاع الجوي بعدما وجهت روسيا ضربات صاروخية جديدة إلى البلاد، أدت إلى إطلاق صفارات الإنذار الجوي في العاصمة وفي جميع المقاطعات.
وأفادت وسائل إعلام محلية بسماع انفجارات أيضاً في مدينة دنيبرو بوسط البلاد التي يقطنها نحو مليون نسمة. ولم يدل الجيش الأوكراني حتى الآن بأي معلومات حول القصف الصاروخي الروسي.
In Pavlograd, despite hitting civilians again, something else was hit as well. Looks like ammunition is detonating. pic.twitter.com/Mj3qW7Y8dq— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 30, 2023
وأصاب صاروخ روسي، الجمعة، مبنى سكني في أومان جنوب كييف، مما أسفر عن مقتل 23 مدنياً. وقتل اثنان آخران بشكل منفصل في دنيبرو.