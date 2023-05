الجيش الأوكراني يقول إنه أسقط كل الصواريخ الروسية التي أطلقت على كييف فجراً 

قالت السلطات الأوكرانية فجر الإثنين إنها فعّلت أنظمة الدفاع الجوي بعدما وجهت روسيا ضربات صاروخية جديدة إلى البلاد، أدت إلى إطلاق صفارات الإنذار الجوي في العاصمة وفي جميع المقاطعات.

وأفادت وسائل إعلام محلية بسماع انفجارات أيضاً في مدينة دنيبرو بوسط البلاد التي يقطنها نحو مليون نسمة. ولم يدل الجيش الأوكراني حتى الآن بأي معلومات حول القصف الصاروخي الروسي.

In Pavlograd, despite hitting civilians again, something else was hit as well. Looks like ammunition is detonating. pic.twitter.com/Mj3qW7Y8dq