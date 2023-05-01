الجيش الأوكراني يقول إنه أسقط كل الصواريخ الروسية التي أطلقت على كييف فجراً 

بقلم: يورونيوز

مع تدفق المعدات الغربية من دبابات ومدرعات وأنظمة دفاع جوي إلى داخل الأراضي الأوكرانية، ومع مرور أولّ أسابيع الربيع، ثمة من يتساءل أكثر فأكثر عن موعد بدء الهجوم المضاد الذي تأمل أوكرانيا من خلال استعادة زمام المبادرة.

تجمدت خطوط الجبهة بين الجيشين الأوكراني والروسي بشكل شبه كامل منذ أشهر، ولا تزال روسيا تحتل نحو خُمس مساحة الأراضي الأوكرانية. وفي حين أن بعض الكلام حول قلق حلفاء كييف الغربيين من ثمن الدعم المادي والعسكري بدأ يصدر من هنا وهناك، من المتوقع أن تبدأ أوكرانيا بهجوم مضاد، طال انتظاره، في الأسابيع المقبلة.

حالياً، إن أكثر حلفاء أوكرانيا تفاؤلاً يأملون في تكرار سيناريو ربيع وخريف 2022، حيث نجح الجيش الأوكراني بطرد الروس من مقاطعتي كييف وخاركيف بشكل سريع جداً.

مع ذلك، أظهرت وثائق مسرّبة عن وزارة الدفاع الأمريكية في شباط/فبراير الماضي أن أوكرانيا قد تفشل في تحضير ما يكفي من القوات العسكرية والعتاد من أجل شنّ الهجوم المضاد، وقد تحقق نتائج أقل بكثير من تلك المتوقعة.

ومع تدفق المعدات الغربية من دبابات ومدرعات وأنظمة دفاع جوي إلى داخل الأراضي الأوكرانية، ومع مرور أولّ أسابيع الربيع، ثمة من يتساءل أكثر فأكثر عن موعد بدء الهجوم المضاد الذي تأمل أوكرانيا من خلال استعادة زمام المبادرة.

أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا أدناه: