روما: "وزير داخلية فرنسا أساء لنا... والحد الأدنى هو أن يعتذر"

بقلم: يورونيوز

بعد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي دارمانان حول رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عبّرت الحكومة الإيطالية عن امتعاضها من هذه التصريحات، مطالبة باريس بالاعتذار. فهل سيتراجع دارمانان عما قاله؟

طالب وزير الخارجية الإيطالي الجمعة باعتذار من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي أثارت تصريحاته حول عدم قدرة جورجيا ميلوني على إدارة الهجرة أزمة جديدة بين باريس وروما.

وقال أنطونيو تاياني في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، "إنها إهانة لا مبرّر لها ومبتذلة موجّهة إلى دولة صديقة وحليفة" و"عندما يسيء شخص ما لشخص آخر دون مبرر، فإنّ الحد الأدنى هو أن يعتذر".

وألغى تاياني الخميس زيارة كانت مقررة إلى باريس بعد تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي عدّها "غير مقبولة"، إذ قال دارمانان إنّ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة" في بلادها.

الدبلوماسية الفرنسية تحاول تخفيض التصعيد

وفي محاولة لوقف التصعيد، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية توضيحاً قالت فيه إنها "تأمل" أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي.

وكتبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بالإيطالية على تويتر "لقد تحادثت هاتفيا مع زميلي أنطونيو تاياني". وأضافت "أكّدت له أنّ العلاقة بين إيطاليا وفرنسا تقوم على الاحترام المتبادل".

بدوره، قال تاياني "لقد اتصلت بي كاترين كولونا مرتين لتعبّر عن أسفها، كانت ودودة جدّاً"، معتبراً أنّ التوضيحات التي قدّمتها باريس ما زالت "غير كافية".

رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني مع وزير الخارجية أنطونيو تاياني AP Photo

وتابع تاياني "إنه هجوم بارد، طعنة في الظهر من عضو بارز في الحكومة الفرنسية. هناك أمور لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، من المؤكد أنّ بقية أعضاء حكومة (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون لا يفكّرون مثل دارمانان".

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس الجمعة، لم ترغب وزارة الداخلية الفرنسية بالتعليق على موضوع طلب الحكومة الإيطالية من الجانب الفرنسي الاعتذار.

لب الخلاف: ملف الهجرة

وتُعدّ الهجرة موضوعاً شديد الحساسية في العلاقات الفرنسية-الإيطالية منذ سنوات.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، شهد البلدان ازدياداً كبيراً في عمليات عبور المهاجرين حين رفضت حكومة ميلوني بعيد تسلّمها السلطة السماح برسو السفينة الإنسانية التابعة لمنظمة "اس او اس المتوسط" التي انتهى بها الأمر أن استقبلتها فرنسا في تولون مع 200 مهاجر على متنها.

وأثارت هذه الحادثة غضب فرنسا التي دعت إلى اجتماع على المستوى الأوروبي لكي لا يتكرر هذا السيناريو غير المسبوق.

منذ ذلك الحين، ازدادت عمليات العبور السرية بالقوارب، مع ظهور ممر بحري جديد بين تونس وإيطاليا التي تعدّ من أبرز بوابات أوروبا للمهاجرين غير النظاميين. وتقول وزارة الداخلية الإيطالية إنّ أكثر من 42 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا هذا العام عبر البحر المتوسط، مقابل نحو 11 ألفا خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وحاول الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران الجمعة تهدئة النفوس، قائلا "ليست هناك رغبة في نبذ إيطاليا".

وأضاف "الإيطاليون، يناقشون، يحبّون السياسة، لكنّهم يتحملون مسؤولية الخيارات التي اتّخذوها ويريدون أن نتركهم يتحملون مسؤولية خياراتهم، وهذا أمر جيّد لأننا لا نعتزم القيام بأي شيء آخر".

مهاجرون في عرض البحر الأبيض المتوسط يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية على متن زورق متهالك AP Photo

انتقاد لليمين الإيطالي

من جهته، أعطى وزير النقل كليمان بون الذي يجسّد الجناح اليساري للأغلبية الرئاسية، "سبباً سياسياً" لدارمانان، مذكّراً "بما هو اليمين المتطرف أينما كان، في إيطاليا كما الحال في أي مكان آخر، يقدم العديد من الوعود ويتعامل قليلاً مع المشكلات".

وردا على سؤال حول هذا الخلاف على هامش رحلة إلى فلورنسا، أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى أنّ مسألة تدفقات الهجرة "مشكلة شائعة" في دول الاتحاد الأوروبي يجب إدارتها "بأقصى قدر من الوحدة".

وأضاف "أنا متأكد من أنه سيتم التغلب على هذه الصعوبات".

ضجة في الصحافة الإيطالية

بالإضافة إلى خبر تتويج نابولي في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، تصدّر هذا الخلاف الجديد بين البلدين المتجاورين عناوين الصحف الإيطالية صباح الجمعة.

وكتبت "لا ريبوبليكا"، وهي صحيفة يومية تميل إلى يسار الوسط عن "صفعة باريس"، في حين تحدثت صحيفة "لا ستامبا" عن أنّ "مكافحة الهجرة غير الشرعية كانت واحداً من المواضيع المحورية لميلوني خلال الحملة الانتخابية" في صيف 2022.

وأضافت "مع وعود بإقامة +حصار بحري+ لمنع عملية المغادرة نحو شبه الجزيرة. لكن بعد وصولها إلى بالاتسو شيغي (مقرّ رئيس الحكومة في روما) أدركت رئيسة الوزراء أنّ مشروعها غير قابل للتطبيق. وندم الفرنسيون لأنهم صدّقوها".