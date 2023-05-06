مقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم

بقلم: يورونيوز

قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين اثنين السبت، أثناء اقتحامها مخيم نور شمس في مدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قال الجيش إنه استهدف منفذي "عملية إطلاق نار".

وقالت وزارة الصحة في بيان "استشهد شابان واصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي". وأفادت ب"وصول الشهيدين سامر صلاح الشافعي وحمزة جميل خريوش، إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي" في مدينة طولكرم.

#فيديو | جانب من تشييع الشهيد حمزة خريوش والشهيد سامر الشافعي في طولكرم. pic.twitter.com/XqXmIso4bz — أحمد أبو زهري #فلسطين_قضيتي (@ahmadabuzohry84) May 6, 2023

من جانبه قال الجيش الاسرائيلي إن الرجلين "ضالعان في هجوم بإطلاق نار في أفني حيفتس في 02 أيار/مايو والذي أصيب فيه مدني إسرائيلي بجروح".

وأضاف بيان الجيش "قتل المسلحان في إطلاق نار بعد محاولتهما الفرار من الموقع" مؤكدا اعتقال شخصين آخرين في العملية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مصادرة "رشاشين إم-16 وسترات عسكرية ومجلات" خلال عملية الدهم.

وتعتبر مستوطنة أفني حيفتس في الضفة الغربية المحتلة بموجب القانون الدولي غير شرعية فيما تنفي إسرائيل ذلك.

وأكدت كتيبة طولكرم التابعة لكتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح أن القتيلين من أعضائها.

قُتل أكثر من 108 فلسطيني و19 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، منذ بداية كانون الثاني/يناير، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين من بينهم قصّر وأطفال فلسطينيين، ومن الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصّر وثلاثة قتلى على الأقل من فلسطيني الداخل.