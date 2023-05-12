مواجهات مستمرة بين إسرائيل وقطاع غزة.. "الجهاد الإسلامي" تُعلن اغتيال أحد قادتها

تعمل مصر، الوسيط التقليدي بين إسرائيل والفلسطينيين، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، بينما تتزايد الدعوات الدولية لإنهاء أخطر تصعيد منذ آب/أغسطس 2022 بين الجانبين.
بعد هدوء حذر استمر طيلة ساعات الفجر وتراجع حدة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، تجددت صباح الجمعة الرشقات الصاروخية بين الجانبين.
وتم تعليق المفاوضات التي كانت تقودها مصر، الوسيط التقليدي بين إسرائيل والفلسطينيين، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد 3 أيام من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والذي قابله رد من قبل الفصائل الفلسطينية التي استهدفت المدن الإسرائيلية بمئات الصواريخ.
وأسفرت هذه المواجهات بحسب مصادر رسمية عن مقتل 33 فلسطينيا وجرح آخرين وعن مقتل إسرائيلي أصيب بشظايا صاروخ في روحوفوت جنوب تل أبيب.
وشهد مراسلو فرانس برس في قطاع غزة الجمعة، قصفا اسرائيليا لمدينتي غزة ورفح وإطلاق صواريخ فلسطينية باتجاه إسرائيل.
وسمعت دوي صفارات الانذار في مدينة عسقلان وأماكن مختلفة وصولا الى القدس وتجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.
وتحدث مصدر أمني فلسطيني عن إطلاق عشرين صاروخا الجمعة على مدينة عسقلان.
آخر التطورات الميدانية والسياسية بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي ومصر.
حصيلة القصف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين تصل إلى 34 قتيلا
تجدد القصف الإسرائيلي الجمعة على قطاع غزة ومثله إطلاق الصواريخ من جانب الفصائل الفلسطينية رغم جهود الوساطة لإنهاء هذا التصعيد الجديد الذي اسفر منذ الثلاثاء عن مقتل 33 فلسطينيا، بينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي قُتل الجمعة، وشخص واحد في إسرائيل.
כלי טיס של צה״ל תקפו מוקדם יותר היום שתי מפקדות מבצעיות של ארגון הטרור הג’יהאד האסלאמי הפלסטיני ברצועת עזה, המשמשות לתכנון ושליטה על הירי הרקטי של היחידה הרקטית של הארגון ברצועת עזה >>pic.twitter.com/XNPrwFwvk0— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 12, 2023
إسرائيل تنشر صور كبار المسؤولين في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الذين تم قتلهم
وبين القتلى ستة من قادة حركة الجهاد الإسلامي ومقاتلون من الحركة نفسها والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
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בכירי ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני שסוכלו במבצע "מגן וחץ" pic.twitter.com/osPlVNxVTo— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 12, 2023
حزب العمال التونسي يدين "جرائم" إسرائيل في فلسطين
أدان حزب العمال التونسي "جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير المنازل."
وقال حزب العمال في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، "إن جرائم الاحتلال تعكس الطبيعة النازية للمحتل الذي تتصاعد أزماته الداخلية، والتي لا ترى حكومته وجيشه من حل لها سوى تكثيف الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني."
وتوجه بالتحية إلى الشعب الفلسطيني، داعيا إلى توحيد الصفوف في وجه إسرائيل.
أنباء متضاربة بوقف إطلاق النار
تتضارب الأنباء بشأن توقف محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، إذ نقلت قناة كان الإسرائيلية بتوقف المحادثات، في المقابل أشار متحدث باسم حركة الجهاد إلى أنها مستمرة.
رئيس الأركان العامة الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي يتولى في قاعدة شعبة المخابرات عملية قتل إياد الحسني
ראש המטה הכללי, רב-אלוף הרצי הלוי, בבסיס אגף המודיעין בדרום בעת סיכול איאד אלחסני, אחראי תיק המבצעים של ארגון הטרור הג׳יהאד האסלאמי הפלסטיני pic.twitter.com/3yKe1EmEox— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 12, 2023
ارتفاع حصيلة القتلى إلى 33 فلسطينيا
*🇵🇸وزارة الصحة الفلسطينية🇵🇸*— وزارة الصحة - فلسطين (@MOH_PR) May 12, 2023
الجمعة 12/5/2023
الساعة 06:00 مساءً
*👈تحديث احصائية العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع*
*🚨استشهاد 33 مواطن منهم (6 اطفال و 3 سيدات ) واصابة 111 مواطن بجراح مختلفة*
مقتل القائد الكبير في سرايا القدس إياد الحسني في غارة جوية إسرائيلية
במבצע משותף עם שב"כ, צה"ל תקף וסיכל בדירת מסתור, בכיר בארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, איאד אלחסני, מפקד תיק המבצעים של הארגון בכלל הרצועה>>pic.twitter.com/c8U0K1KOtU— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 12, 2023
مقتل قائد عسكري كبير في الجهاد الإسلامي في غارة جوية إسرائيلية (الجهاد الإسلامي)
قتل قائد عسكري كبير في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في غرب مدينة غزة على ما قال مصدر رسمي الحركة.
وأوضح المصدر أن "القائد الكبير في سرايا القدس إياد الحسني استشهد في عملية اغتيال نفذت في غارة جوية صهيونية في مدينة غزة" .
قصف إسرائيلي على شقة سكنية بحي النصر في غزة ومقتل شخصين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل فلسطينيين اثنين في القصف الإسرائيلي على شقة سكنية بحي النصر في غزة.
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: محطة توليد الكهرباء مهددة بالتوقف خلال 72 ساعة
قال المكتب الاعلامي الحكومي في غزة، الجمعة، إن محطة توليد كهرباء غزة مهددة بالتوقف خلال 72 ساعة بسبب عدم توفر إمدادات الوقود.
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