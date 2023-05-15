إيكيا تعلن عن استثمارات بقيمة مليار يورو في فرنسا لاستقطاب العملاء

بقلم: يورونيوز

وقال رئيس المجموعة إيكيا السويدية يوهان لوريل "نحن نستثمر في المواقع الحالية وفي مواقع جديدة من أجل جعل عرضنا في متناول أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

أعلنت شركة إيكيا السويدية العملاقة للأثاث عزمها استثمار 906 ملايين يورو إضافية في فرنسا، بين عامي 2023 و2026، لاستقطاب مزيد من العملاء وفتح مركز لوجستي جديد قرب تولوز، مع وظائف جديدة "محتملة للغاية"، وفق ما أعلنت الإدارة لوكالة فرانس برس.

في المجموع، ستنفق المجموعة 1,2 مليار يورو على مدى أربع سنوات، وفق بيان نُشر الأحد، عشية عقد "تشوز فرانس" ("اختر فرنسا")، وهي قمة للمستثمرين الدوليين يترأسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين في فرساي.

من هذا المبلغ، ستُستخدم 377 مليون يورو من أموال استثمارية رُصدت سابقاً ولم تُستهلك بالكامل.

وقال رئيس مجموعة إيكيا السويدية بفرعها الفرنسي يوهان لوريل لوكالة فرانس برس "نحن نستثمر في المواقع الحالية وفي مواقع جديدة أيضاً"، من أجل "جعل عرضنا في متناول أكبر عدد ممكن من الأشخاص"، مع "تسريع" جهود التنمية المستدامة.

وأوضح ييسبر برودين، رئيس شركة "إينغكا" القابضة التي تضم معظم متاجر إيكيا وتمثل أكثر من 90% من إجمالي حجم المبيعات، أن فرنسا هي "ثالث أكبر أسواقنا" في العالم، "نعتقد أننا يمكن أن ننمو أكثر فيها".

وتخطط الشركة المصنعة للأثاث التي يعمل فيها 12 ألف موظف في فرنسا، لافتتاح مركز لوجستي جديد في تولوز في عام 2024، فضلا عن موقع مماثل في ليماي (بمنطقة إيفلين الفرنسية) عام 2026.

وقال لوريل "ليس لدينا أرقام اليوم لكننا سنفتح مواقع لوجستية جديدة وهذا على الأرجح سيجلب زملاءَ جدداً".