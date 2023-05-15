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الصين

شاهد: نشاطات ترفيهية ورياضية في مدارس التبت الداخلية

أطفال من التبت
أطفال من التبت   -  Copyright  Ashwini Bhatia/Copyright 2022 The AP
بقلم:  يورونيوز

يعيش معظم الأشخاص في منطقة التبت ذاتية الحكم في مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، مما يتسبب في صعوبات كبيرة لأطفالهم في التنقل بين المنزل والمدرسة بشكل يومي.

يعيش الطلاب في مدرسة ثانوية داخلية في منطقة التبت ذاتية الحكم، في أجواء من الترفيه ومليئة بالأنشطة الرياضية.

وتتنوع النشاطات في هذا النوع من المدارس، وتتوزع على مجموعة من الأندية المختصة بالرقص الشعبي والرسم وكرة السلة وغيرها.

ويعيش معظم الأشخاص في منطقة التبت ذاتية الحكم في مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، مما يتسبب في صعوبات كبيرة لأطفالهم في التنقل بين المنزل والمدرسة بشكل يومي.

ووفقًا لما ينص عليه قانون التعليم الإلزامي، بدأت الحكومة في تقديم خدمات داخلية اختيارية ومجانية في المدارس المحلية لحل هذه المشكلة في الثمانينيات.

هذا هو السبب في أن معظم المدارس في التبت اليوم لديها نموذج مختلط يتكون من الطلاب المقيمين وغير المقيمين.

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